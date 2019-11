Real Madrid, Marcelo : "Les critiques ? Parfois il y a un manque de respect"

Le latéral brésilien des Merengue a répondu aux critiques sur son rendement et sur son statut au sein du club espagnol.

Grand artisan des titres européens du , Marcelo a été sous le feu des critiques la saison passée. Le latéral brésilien a perdu sa place de titulaire et était beaucoup moins solide que par le passé. Cette saison, Marcelo a repris du poil de la bête, mais reste parfois critiqué. En conférence de presse, Marcelo a été invité à commenter certaines critiques émanant de Jorge Valdano. Le Brésilien est revenu sur la façon dont il gère les critiques à son encontre.

"Mes affaires sont mes affaires. J'ai eu beaucoup de respect à ne pas exposer quand je parle de personnes. Je suis très prudent avec ces choses. Que cela vous plaise ou non, certaines choses blessent les joueurs de football et les entraîneurs ... Je pense que parfois, un tel respect n'existe pas. Ce sont des choses que je dis, pas tout ce qui est inventé. Ce sont des choses que je raconte dans ma vie. Je prends toujours soin de mentionner quelqu'un et je ne l'ai jamais mentionné par respect. Je ne rectifie pas. J'ai été très clair sur le fait que certaines choses qui peuvent blesser peuvent servir de motivation. Une critique peut vous motiver beaucoup plus", a indiqué Marcelo.

"Je ne me suis jamais vu comme un remplaçant"

Le Brésilien a évoqué son statut dans l'équipe l'an dernier : "Je ne vois pas cela comme un remplaçant, je n'ai pas joué beaucoup de matches, mais si vous faites les comptes, j'ai joué plus que les autres. Je me sens beaucoup mieux que l'an dernier, j'ai travaillé pour ça. Je ne me suis jamais vu comme titulaire, donc je ne me suis jamais vu comme remplaçant. Pour gagner des titres, vous ne pouvez pas croire que vous êtes le titulaire ou le réserviste, je suis un joueur de plus".

Marcelo a réfuté que les Merengue sont plus motivés par la C1 que par la : "Cela dépend aussi des matchs. Il y a des matches et des matches. Nous avons remporté quatre en 5 ans. Je suis ici depuis 13 ans et nous n’avons pas gagné assez, nous avons peu gagné. La défense du blason du Real Madrid est une chose que tous les enfants veulent faire. Ce sont deux compétitions différentes et je suis motivé par les deux".

L'international brésilien va disputer son 100ème match sur la scène européenne ce mercredi soir contre , ce qui représente forcément une fierté pour le latéral de 31 ans : "C'est un grand rêve de pouvoir jouer autant de matchs dans le meilleur club du monde. Depuis que je suis arrivé, ils m'ont appris beaucoup de choses et c'est une fierté et une responsabilité immense. Je suis très content. J'espère que ce sera un bon match".