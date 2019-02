Real Madrid - Marcelo : "J'ai pratiquement donné ma vie pour Zidane"

Lors d'un entretien accordé à AS, le latéral gauche brésilien est revenu sur le passage marquant de Zinédine Zidane chez les Merengue, de 2016 à 2018.

Trois Ligues de champions d'affilée, ça ne s'oublie pas. Pendant deux ans et demi, de janvier 2016 à juin 2018, Zinédine Zidane a enchaîné les succès à la vitesse de l'éclair du côté du Real Madrid. Son départ, qui a coincidé avec celui de Cristiano Ronaldo, a laissé un certain vide au sein de la Maison Blanche.

Après un court passage de Julen Lopetegui sur le banc des Merengue, durant quatre mois, le club madrilène a retrouvé de la stabilité et des résultats probants ces dernières semaines grâce à Santiago Solari. Néanmoins, l'entraîneur français est encore présent dans de nombreuses têtes.

"Un très grand professionnel, pas seulement pour les titres"

Il suffit de voir le témoignage de Marcelo livré dans le quotidien espagnol AS pour s'en rendre compte. Le latéral gauche brésilien a rendu un vibrant hommage à son ancien entraîneur. "C'était pour moi un très grand, un professionnel, pas seulement pour les titres."

Le lien établi entre le défenseur auriverde et le techncien français allait bien plus loin selon lui qu'une simple relation de travail. "Il me défendait beaucoup et moi je donnais tout pour lui, je courais, je me battais, je jouais blessé. J'ai pratiquement donné ma vie pour Zidane."

Annoncé un temps du côté de Manchester United, suite au départ José Mourinho, le champion du monde 98 n'a toujours pas retrouvé de club à l'heure actuelle.