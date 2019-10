Real Madrid, Marcelo : "J'ai eu une crise d'angoisse avant Liverpool"

Dans les pages de The Player's Tribune, Marcelo a révélé qu'il avait subi une crise d'angoisse avant de disputer la finale de la C1 contre Liverpool.

Le Brésilien a insisté sur le fait que, malgré ses quatre trophées précédents en , la pression sur lui et le était énorme cette nuit-là.

"Je ne pouvais plus respirer. J'essayais de ne pas paniquer", a déclaré Marcelo à The Player's Tribune.

L'article continue ci-dessous

"C'était dans le vestiaire juste avant la finale de la Ligue des champions contre en 2018. "C'était comme si j'avais quelque chose de coincé dans la poitrine. Cette pression énorme. Connaissez-vous ce sentiment? Je ne parle pas de nervosité, c'est normal dans le football. C'était quelque chose de différent. Je te le dis, mon frère, c'était comme si j'étais en train de suffoquer. »

"Tout avait commencé la nuit avant la finale. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pensais qu'au match. Ma femme, Clarice, a tout fait pour que j'arrête de me ronger les ongles il y a quelques années. Mais je me suis réveillé le matin de la finale et tous mes ongles avaient disparu. »

"Un peu de nervosité, c'est normal dans le football. Je me fiche de qui vous êtes, si vous ne vous sentez pas anxieux avant de jouer une finale, vous n'êtes pas une vraie personne. (...)Nous avions déjà remporté deux trophées de suite, mais quand tu as l'occasion de faire l'histoire, tu sens ce poids. Mais pour une raison quelconque, je le sentais vraiment. Je n'avais jamais eu une anxiété aussi intense auparavant, je ne savais pas ce qui se passait. » "Je pensais appeler le médecin, mais je craignais qu'il ne me laisse pas jouer. Et je devais jouer à 100%. Je devais me prouver quelque chose. », a confié Marcelo.