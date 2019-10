Real Madrid - Marcelo blessé, Bale latéral gauche ? Zidane répond

Le latéral gauche brésilien souffre d’une élongation au biceps fémoral de la jambe droite, a annoncé le club dans un communiqué.

Les supporters du attendaient une mauvaise nouvelle pour Marcelo, blessé aux cervicales depuis la mi-septembre et auteur d'un retour timide contre Bruges (2-2) en Ligue des Champions. Ce vendredi matin, les échos se faisaient effectivement de plus en plus nombreux dans la presse espagnole au sujet d’une rechute, mais le club espagnol a mis au suspense dans un communiqué.

Et la nouvelle est encore plus mauvaise que prévue. Marcelo n’a pas rechuté, il souffre simplement d’une autre blessure musculaire, une "élongation au biceps fémoral de la jambe droite", a précisé le service médicale des Merengue. Face au dauphin Grenade ce samedi (16h), Zinédine Zidane devra donc faire sans son latéral gauche, dont la durée d’indisponibilité n’a pas été précisée.

Mendy passe lui aussi son temps à l’infirmerie

Une question se pose : qui le remplacera ? Ferland Mendy passe lui aussi son temps à l’infirmerie, il n’y aura donc vraisemblablement pas de spécialiste du poste contre les Andalous. À moins que Gareth Bale ne se rappelle au bon souvenir de , lorsqu’il était encore ce défenseur on ne peut plus offensif ? Un journaliste espagnol a posé la question au technicien français ce vendredi.

"Non, je n’ai pas envisagé cette possibilité, a immédiatement tranché ZZ en conférence de presse. Je pense que d’autres options s’imposent avant celle-ci. Par exemple, Eder Militao est une option. C’est un défenseur et il a déjà joué là. Il a aussi joué en tant que latéral droit, c’est donc une option sérieuse pour suppléer Marcelo contre Grenade."