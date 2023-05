Real Madrid – Manchester City : Vinicius égale un record de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

En marquant face à Manchester City, Vinicius a égalé un impressionnant record de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le match nul 1-1 entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a de meilleures chances de qualification !

● Depuis la suppression de la règle du but à l'extérieur en début de saison dernière, l'équipe qui concède le nul à domicile à l'aller d'une confrontation à élimination directe de Ligue des Champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conference s'est qualifiée 67% du temps (20/30).

● Le bilan entre le Real Madrid et Manchester City en compétition européenne est parfaitement équilibré (3 succès chacun et 3 nuls).

● Manchester City est invaincu lors de ses 11 premiers matches de Ligue des Champions cette saison (6 victoires, 5 nuls), la dernière équipe à avoir réussi cette performance est… Manchester City en 2020-2021 (10 victoires, 1 nul), où les Citizens avaient perdu en finale contre Chelsea (0-1).

● Le Real Madrid a échoué à gagner un match de Ligue des Champions lors duquel il a ouvert le score pour la première fois depuis le 26 février 2020 contre… Manchester City (1-2), soit la fin d'une série de 20 victoires.

● Le Real Madrid a marqué sur son seul tir de la 1re période (6 pour Manchester City, avec 68% de possession), alors que City a trouvé la faille en 2e période malgré seulement 4 tirs (12 pour le Real, avec 57% de possession).

Vinicius égale Cristiano Ronaldo

● Vinícius Júnior a été décisif lors de chacune de ses 11 dernières titularisations en Ligue des Champions (8 buts et 5 passes décisives), plus longue série de ces 20 dernières saisons à égalité avec Cristiano Ronaldo entre juin 2017 et avril 2018, lui aussi avec le Real Madrid. Le Brésilien a marqué son 15e but en C1, le premier depuis l'extérieur de la surface.

● Vinícius Júnior a été impliqué dans 22 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière (11 buts, 11 passes décisives), seul son coéquipier au Real Madrid Karim Benzema peut en dire autant sur la période (19 buts, 3 passes décisives).

● Eduardo Camavinga est le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en demi-finale de la Ligue des Champions sur ces 20 dernières saisons. Il a délivré sa 2e passe décisive dans la compétition après septembre 2021 contre l'Inter à l'occasion de son tout 1er match avec le Real Madrid en C1.

● Kevin De Bruyne a marqué son 14e but en Ligue des Champions. Sur ces 14 buts, le joueur de Manchester City en a inscrit 7 depuis l'extérieur de la surface et 11 en phase à élimination directe.