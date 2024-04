Real Madrid - Manchester City : Guardiola charge les détracteurs d'Erling Haaland

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, s’est offusqué contre les critiques à l’endroit d’Erling Haaland après le choc contre le Real Madrid.

Le Real Madrid et Manchester City étaient aux prises mardi dernier en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont séparées sur un nul au terme d’un match d’anthologie. Mais un homme en particulier a manqué au rendez-vous. Titulaire face aux Madrilènes, Erling Haaland a été transparent pendant tout le match. Une prestation qui lui vaut des critiques les plus acerbes dans les médias.

Pep Guardiola défend Erling Haaland

Bien maitrisé par la charnière Antonio Rudiger – Aurélien Tchouameni, Erling Haaland n’a pas été vu pendant tout le match. Après la rencontre, l’attaquant norvégien essuie depuis des critiques sur sa présence lors des grands rendez-vous. Si certains pensent que l’ancien joueur de Dortmund a du mal à progresser dans son jeu, Pep Guardiola estime que la progression du Norvégien dépend plutôt de l’équipe.

« Haaland est un jeune joueur, il a une marge de progression, mais cette progression est plus le fait de l’équipe que de lui-même. Il n’était pas impliqué contre le Real Madrid ? Nous avons marqué trois buts, mais il avait deux défenseurs centraux sur lui », a lâché le technicien espagnol.

L'article continue ci-dessous

Guardiola révèle l’objectif d’Haaland

Même s’il n’a pas marqué, Erling Haaland a libéré les espaces pour ses coéquipiers avec sa présence dans la surface madrilène. Et d’ailleurs, les statistiques personnelles ne sont pas une obsession pour le Norvégien à en croire Pep Guardiola. « L’objectif n’est pas de gagner le Ballon d’Or, l’objectif est de gagner la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup et il l’a fait. Sans lui, cela n’aurait pas été possible. Il n’y a aucune chance, c’est impossible. C’est un joueur clé pour nous », a ajouté l’entraineur des Citizens.