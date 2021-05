Real Madrid - Malgré le talent de Vinicius, Ze Roberto voit Chelsea en finale

L'ex-international brésilien est un grand fan de Vinicius Junior, mais il s'attend à une qualification des Blues ce mercredi soir, contre le Real.

Ze Roberto estime que Vinicius Junior a tout pour devenir une légende du Real Madrid. Le jeune brésilien réalise actuellement sa meilleure saison depuis son arrivée à Madrid, après avoir été initialement arraché à Flamengo pour 46 millions d'euros en 2018. Il s'est grandement amélioré, et Ze Roberto est convaincu qu'il atteindra les sommets.

Lorsqu'on lui a demandé si Vinicius, qui a marqué six buts lors de la saison 2020-21, est capable de devenir une légende madrilène, Ze Roberto a déclaré à Goal : "Absolument, oui. Il a un potentiel énorme et il montrera son potentiel à travers le temps (...) Pour accomplir cela, il aura besoin de confiance, et vous ne gagnez en confiance que lorsque vous avez quelques minutes". Le Brésilien pense que Rodrygo, également arrivé très jeune dans la capitale espagnole, peut suivre une trajectoire similaire.

"Nous devons donc accueillir cette nouvelle génération"

"Cela ne s'applique pas seulement à lui (Vinicius), mais aussi à Rodrygo, qui a également un énorme potentiel. Ils devront réaliser ce potentiel sans ignorer les aspects psychologiques. Ils sont la prochaine génération, c'est sûr. La dernière génération de joueurs qui ont maintenu leur niveau au cours des dix dernières années, Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Lewandowski - ils ne dureront pas éternellement", a ensuite ajouté Ze Roberto, aussi fan du Français Kylian Mbappé, dont il apprécie le potentiel.

"Nous devons donc accueillir cette nouvelle génération et je les place, Vinicius Junior, [Kylian] Mbappe et Rodrygo, parmi cette nouvelle génération de joueurs au potentiel énorme". Néanmoins, même si Vinicius sera un tout offensif pour le Real, Ze Roberto s'attend à une victoire finale de Chelsea, ce mercredi soir, à Stamford Bridge.

Les Blues ont obtenu un intéressant match nul 1-1 lors du match aller en Espagne la semaine dernière, et le Brésilien estime que Thomas Tuchel aura un autre plan en tête pour achever les Madrilènes. "Je pense que Chelsea a l'un des meilleurs systèmes défensifs d'Europe, sinon le meilleur. J'aime la façon dont ils jouent, alors je parierai sur Chelsea pour celui-ci", a expliqué l'ancienne gloire. Pas sûr que Karim Benzema et Zinédine Zidane l'entendent de cette oreille... Coup d'envoi à 21h00.