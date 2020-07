Real Madrid - Luka Modric très heureux pour Karim Benzema

Le partenaire de Karim Benzema au Real Madrid est heureux que le Français bénéficie enfin de la reconnaissance qu'il mérite.

Au club depuis 2009, jamais Karim Benzema n'avait fait autant l'unanimité au que cette saison. Auteur de 21 buts en 37 rencontres de championnat disputées, le Français a surtout été impressionnant dans le jeu de l'équipe entraînée par Zinédine Zidane. Très mobile en attaque, décisif dans les grands rendez-vous et particulièrement collectif, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a aussi délivré pas moins de 6 passes décisives à ses partenaires en .

"Benzema a toujours fait un excellent travail pour l'équipe"

Couronné d'un nouveau titre de Champion d' , Karim Benzema reçoit de nombreuses éloges ces dernières semaines. Dernier en date à y aller de ses compliments, son partenaire Luka Modric, Ballon d'Or en 2018, qui a profité d'un entretien accordé à Sportske Novosti pour encenser l'attaquant du Real Madrid.





"Je suis content pour Karim, maintenant tout le monde a enfin réalisé ce que nous, les joueurs, savons depuis longtemps. Benzema est un excellent attaquant avec qui c'est un plaisir de jouer", a d'abord déclaré le milieu de terrain de la Maison Blanche, avant d'énumérer les qualités de son partenaire.



Sidney Govou : "Benzema est plus complet que Thierry Henry"



"Sa compréhension du jeu, du mouvement, de la perturbation de l'équilibre de la défense rivale, c'est quelque chose de spécial. Benzema a toujours fait un excellent travail pour l'équipe et je suis juste heureux qu'il ait maintenant connu une standing ovation générale et une grande satisfaction de la reconnaissance de sa classe", a ainsi ajouté l'ancien joueur de . À 32 ans, Karim Benzema arrive à l'âge de la maturité et offre enfin la pleine mesure de son talent.