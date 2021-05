Real Madrid - Luka Modric : "Nous voulions dépendre de nous-mêmes"

Le Real Madrid n'a pas son destin entre les mains suite à son match nul face au FC Séville (2-2). Une situation regrettable, mais pas insurmontable.

Tenu en échec par le FC Séville (2-2) dimanche soir, le Real Madrid n'a pas profité du match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid (0-0). Alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir à hauteur des Colchoneros, toujours leaders, les hommes de Zinédine Zidane restent finalement à deux points de leurs éternels rivaux. Déçus.

Face au FC Séville, le Real Madrid a égalisé dans les derniers instants de la rencontre. Une rencontre notamment marquée par un pénalty accordé aux Andalous suite à l'utilisation de la VAR, après une faute initialement subie par Karim Benzema dans la surface adverse. Un fait de jeu sur lequel Luka Modric n'a pas souhaité s'attarder.

"Nous sommes toujours là, vivants"

"C'était une action fortuite, de la malchance, s’ils l’ont sifflé c’est qu’ils l’ont vu, je ne peux pas dire grand chose de plus", a ainsi confié le milieu de terrain croate, regrettant les difficultés madrilènes à bien débuter la rencontre. "Nous avons eu du mal à entrer dans le match, mais en seconde période, nous avons tout donné pour gagner. C'est dommage, mais nous sommes toujours là, vivants, nous allons nous battre jusqu'au bout", a-t-il analysé. Physiquement, le Ballon d'Or 2018 se sent bien, et il vise toujours le titre.

"Je vais bien, je pense que l'équipe est impatiente de jouer les matchs qu’il reste, d’essayer de gagner les trois et de voir ce qui se passe dans les autres matchs", a-t-il déclaré. Luka Modric regrette toutefois que le Real Madrid ne soit pas maître de son destin. "Nous avons laissé filer deux points. On a mieux joué, mais ça n’a pas marché. C'est étrange, nous voulions dépendre de nous-mêmes, maintenant nous ne le pouvons plus. Mais nous devons d'abord penser à notre équipe. Nous avons vu que tout le monde perdait des points, on doit y croire. Nous avons tout fait pour gagner le match, nous l'avions mérité, mais nous allons aller l'avant", a ainsi regretté le Croate. Même discours chez Zinédine Zidane.

"Maintenant, ça ne dépend plus de nous (pour le titre, NDLR), mais on va se battre jusqu'à la fin. Les sensations sont bonnes. J'ai vu mes joueurs s'engager, concentrés, ils voulaient gagner ce match. Je suis très content d'eux. Maintenant il reste trois matches, et on va se battre", a pour sa part confié l'entraîneur du Real. Suspense !