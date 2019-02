Real Madrid - Luka Modric devrait rester jusqu'à 36 ans

Tout proche de prolonger son contrat, le Ballon d'Or croate devrait rester au Real Madrid jusqu'à ses 36 ans, malgré l'intérêt de l'Inter Milan.

Alors que de nombreuses rumeurs font état d'un intérêt persistant de l'Inter Milan, le Real Madrid et Luka Modric continuent de négocier un accord pour renouveler le contrat du joueur jusqu'en 2021. Si la prolongation se matérialise, le club merengue s'assure de conserver l'actuel Ballon d'Or jusqu'à ce qu'il atteigne les 36 ans.

Le 19 janvier dernier, après un match remporté par le Real Madrid contre Séville (2-0), Luka Modric avait assuré vouloir continuer sa carrière dans la capitale espagnole. "J’ai encore un an et demi de contrat, je suis heureux et je n’ai aucune pression ou préoccupation à ce sujet. Un an et demi, c’est long et je suis tranquille. J’ai toujours été heureux au Real Madrid, comme au premier jour et j’espère continuer ici plus d’un an et demi. J’espère que le club partagera cet avis.'

Modric, qui a connu plusieurs problèmes physiques cette saison et a tardé à retrouver son meilleur niveau, avait été proche de l'Inter l'été dernier et pourrait ainsi sérieusement envisager de prendre sa retraite au Real Madrid. Le milieu de terrain vient de vivre une année de rêve côté récompenses individuelles, avec le Ballon d'Or, le titre de meilleur joueur FIFA de l'année, ainsi que celui de meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie.





L'international croate était arrivé au Real en 2012 et continue d'être, jusqu'à aujourd'hui, un des joueurs les plus régulièrement titulaires avec Solari, ainsi que l'un des joueurs les plus aimés des fans. Ces derniers continuent de penser que "Lukita" est un élément clé pour que l'équipe puisse rééditer ses grands succès cette saison en Ligue des champions.

Cette saison, il a pris part à 33 rencontres toutes compétitions confondues sous la tunique blanche, inscrivant 3 buts et délivrant 6 passes décisives. Santiago Solari continuera de compter sur lui jusqu'à la fin de la saison, alors que le Real sera une nouvelle fois engagé sur tous les fronts pour tenter d'accumuler les titres. En Liga, ils pointent néanmoins à 9 points de Barcelone après 24 journées. Le Barça qu'ils affronteront en demi-finale retour de Copa del Rey après un match nul 1-1 obtenu au Camp Nou à l'aller. Vainqueurs 2-1 aux Pays-Bas, ils recevront également l'Ajax en 8e de finale retour de Ligue des champions.