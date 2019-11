Real Madrid - Luka Jovic : "Les supporters étaient très durs"

Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs mercredi soir face à Leganès (5-0), Luka Jovic s'est confié sur sa longue période de disette.

Moins remarquée que celle d'Eden Hazard, l'arrivée de Luka Jovic au avait elle aussi fait grand bruit dans la capitale espagnole. Recruté à l' , une formation avec laquelle il avait été le grand artisan d'une campagne de terminé dans le dernier carré, le Serbe était très attendu par les supporters de la Maison Blanche. Alors forcément, la déception suite à un début de saison manqué a été à la hauteur de l'engouement généré cet été.

Critiqué, Luka Jovic s'est néanmoins accroché sous les ordres de Zinédine Zidane, et a été récompensé mercredi soir en championnat. Buteur en toute fin de match face à Leganès (5-0) au Santiago Bernabeu, il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une délivrance.

"Ce n'était pas facile, j'ai attendu si longtemps..."

"Ce fut une période difficile pour moi, pour ma carrière. Même si je n'ai jamais douté de ma qualité, ni de mes proches, de mes coéquipiers et de mon entraîneur. Les supporters étaient très durs et ce n’était pas agréable de lire les articles. J'espère qu'ils commenceront à me faire confiance davantage", a confié le milieu offensif dans un entretien accordé au journal Sportski, avant d'en dire plus sur sa détermination.

"J'étais avant tout motivé par le désir de montrer aux dirigeants du plus grand club du monde qu'ils n'avaient pas tort de m'amener ici, ainsi que le soutien des personnes les plus proches, qui sont avec moi tous les jours. Ce n'était pas facile, j'ai attendu si longtemps... J'étais sous pression, mais j'étais conscient de ma qualité et je savais que ce n'était qu'une question de temps", a ensuite assuré Luka Jovic. Désormais, place à la confirmation.