Real Madrid - L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Sergio Ramos

Le capitaine du Real Madrid risque un match de suspension supplémentaire après son carton jaune face à l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions.

Sergio Ramos a été inculpé par l'UEFA d'avoir délibérément pris un carton jaune lors de la victoire du Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam. L’international espagnol a été averti à la 89e minute de la victoire 2-1 de son équipe à Amsterdam, ce qui signifie qu'il est suspendu pour le match retour à Santiago Bernabeu le 5 mars. Après le match, Sergio Ramos avait laissé entendre qu'il avait été averti intentionnellement pour éviter le risque d'une suspension en quart de finale, bien qu'il soit revenu plus tard sur ces propos.



Toutefois, l'UEFA a décidé d'attaquer le capitaine du Real Madrid pour avoir reçu un carton jaune volontairement, sous le contrôle de son organe de contrôle, d'éthique et de discipline qui entendront l'affaire jeudi. La semaine dernière, le milieu de terrain de Valence, Geoffrey Kondogbia, s'est vu imposer une interdiction de deux matches par l'UEFA pour avoir été pris un carton jaune délibérément lors de la rencontre entre la Ligue Europa et le Celtic.

Ramos piégé par sa communication

Après la rencontre, Sergio Ramos avait été pris au piège en zone mixte, sous entendant qu'il avait fait exprès de prendre un carton jaune : "En regardant le résultat, je mentirais si je disais que ce n'est pas intentionnel. C’est une chose à laquelle je pensais, il ne faut pas sous-estimer l’adversaire, ni dire que l’égalité est terminée, mais dans le football, il faut prendre des décisions difficiles, j’ai donc décidé de le faire".

Dans les colonnes de Marca, Sergio Ramos s'était indigné après l'ouverture d'une enquête menée par l'UEFA à son encontre : "Tout ça me surprend. Je voulais dire que j'ai fait exprès de commettre la faute, elle était inévitable, mais je n'ai pas fait exprès de prendre le carton jaune. Je n'avais pas d'autres alternatives. C'était une contre-attaque dangereuse à la 88e minute dans une confrontation ouverte".

"Je mentirais si je disais que je ne savais pas que cela entraînerait une sanction, mais je n'avais pas d'autres options de faire la faute. C'est ce que je voulais dire en disant que dans le football, parfois, il y a des décisions compliquées à prendre. Si j'avais voulu prendre un carton jaune, j'aurais pu le faire en phase de groupes contre la Roma puisque que nous étions déjà certains de finir premiers du groupe, et contre le CSKA, j'étais absent", a indiqué le capitaine du Real Madrid.