Real Madrid, les premiers mots de Rodrygo : "Je m'identifie à Neymar et à Robinho"

Présenté ce mardi, l'ailier brésilien de 18 ans a affiché ses ambitions et espère marquer l'histoire du Real Madrid.

Ce mardi, Rodrygo a été présenté en tant que nouveau joueur du devant la presse et le public madrilène. Recruté pour 45 millions d'euros, le Brésilien de 18 ans est encore méconnu en Europe. En conférence de presse, Rodrygo s'est présenté dévoilant son style de jeu, les noms de joueurs auxquels il estime ressembler et affirmant qu'il ne veut être comparé à personne, mais bel et bien écrire sa propre histoire.

"Je suis un attaquant rapide, qui aime marquer, dribbler. C’est parce que je suis Brésilien je pense. On est beaucoup à avoir ces caractéristiques. Je m’identifie à Robinho et Neymar dans ma façon de jouer. J’aime jouer sur un côté, à gauche, mais je n’ai pas de préférence. Je suis prêt pour jouer partout mais si je dois choisir je préfère les côtés. Neymar est un excellent joueur, mais il fait partie d'une autre équipe et je ne peux pas parler de lui. Être le Neymar du Real Madrid ? Non, j'aimerais être le Rodrygo de Madrid. Neymar il n'y en a qu'un, il n'y en aura pas d'autre", a expliqué le Brésilien.

"J'ai mis 20 minutes à signer au Real Madrid"

"Meilleur que Vinicius ? Non, nous sommes deux jeunes joueurs dans le meilleur club du monde. Deux Brésiliens jeunes avec les mêmes caractéristiques mais il ne faut pas faire de comparaisons. J'ai envie de jouer avec tout le monde, avec Hazard, Benzema, Vinicius, Marcelo... tous. Non je n'ai pas parlé avec Zinedine Zidane mais c'était un excellent joueur", a ajouté l'ancien ailier de Santos, âgé de 18 ans.

Courtisé par le Barça, Rodrygo n'a pas eu le moindre doute concernant son choix : "Tous ceux qui me connaissent depuis que je suis petit savent que j’ai toujours supporté le Real Madrid et j’ai toujours dit à mon père que je jouerai ici. Quand le Real Madrid est venu, je n’ai pas eu le moindre doute. Oui c'est vrai. Mon père et mes agents peuvent le dire aussi, j'ai toujours préféré Madrid. En 20 minutes, c'était terminé, j'avais signé pour le Real".

Rodrygo garde les pieds sur terre et est prêt à faire ses débuts avec la Castilla si nécessaire : "Mon avenir ? C’est une chose à laquelle je ne pense pas, je suis à disposition du club. S’il faut jouer avec le Castilla, je jouerais avec le Castilla. Je suis prêt. Pour arriver jusqu’ici il faut l’être de toute façon. Je me suis préparé au , à Santos, je dois l’être à tout moment. Je dois avoir de la patience car ce sera ma première saison en Europe, mais je vais avoir beaucoup de joies aussi ici".