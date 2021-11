Real Madrid : Les mots forts d'Ancelotti sur Bale

Bale n'a pas joué pour le club de LaLiga depuis août après s'être blessé au genou contre le Real Betis.

L'ancien attaquant de Tottenham a fait sa 100e apparition en équipe nationale lors de la victoire 5-1 sur le Belarus, mais il s'est blessé au mollet lors de ce match et devrait manquer plusieurs semaines supplémentaires.

"Il s'était remis [de sa blessure au genou]. Le Pays de Galles pensait qu'il était assez en forme pour jouer", a déclaré Ancelotti lors d'une conférence de presse avant le déplacement de dimanche à Grenade.

"Peut-être qu'ils n'auraient pas dû le faire jouer, mais nous devons nous assurer qu'il récupère maintenant parce qu'il pourrait être un joueur très utile pour le reste de la saison et nous espérons qu'il sera bientôt de retour".

"Gareth est un joueur important pour le Pays de Galles et il aime jouer pour son équipe nationale, mais il veut aussi jouer pour le Real Madrid. Vous pouvez le voir lorsqu'il s'entraîne, avec les efforts et le travail qu'il fournit. Bien sûr, s'il veut jouer pour son équipe nationale, il doit bien jouer pour le Real Madrid et bien s'entraîner aussi."