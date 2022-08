Real Madrid : "Les meilleurs gardes du corps" - La lettre émouvante de Kroos et Modric à Casemiro

Le trio a formé l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, remportant notamment quatre Ligue des champions côte à côte.

Les milieux de terrain du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modric, ont rendu un hommage émouvant à leur ancien coéquipier Casemiro, qui a quitté la capitale espagnole pour rejoindre Manchester United.

Le trio a remporté quatre Ligues des champions ensemble, ainsi que trois titres de champion, et a formé l'un des milieux de terrain les plus redoutables de l'histoire du football.

Kroos : "Avec toi, impossible de ne pas transpirer"

Les lettres de Kroos et de Modric ont été publiées par le journal espagnol Marca et évoquent leurs souvenirs de Casemiro, qui se lance dans un nouveau défi en Premier League.

"Avec toi, mon cher Cas, il était impossible de ne pas transpirer... dans n'importe quelle situation. Parce que tu ne nous laissais pas nous détendre, même au bain turc !

"C'est un avertissement pour tes nouveaux collègues, car avec toi, même le bain turc était une salle de sport... et tu ne laissais les gens s'allonger que lorsqu'il était temps de faire des abdominaux !

"Tu vas me manquer. En tant que professionnel exemplaire. En tant que joueur de haut niveau. En tant que combattant qui m'a sauvé plusieurs fois. Mais, par-dessus tout, en tant que bonne personne.

"Nous sommes entrés dans l'histoire, bon sang ! Quelle période légendaire.

"Maintenant, nos chemins sportifs se séparent, mais notre amitié demeure. Je peux te l'assurer. Je te souhaite le meilleur, à bientôt.

Bonne chance à toi. Ton Toni."

Modric : "Tu es devenu un vrai leader"

"Cher Cas, je me souviens encore de tes débuts avec notre club... Comme tu étais nerveux ! Je t'ai demandé d'être calme et maintenant j'y pense et regarde comment ça s'est passé. C'était aussi ma première saison et aucun de nous n'aurait pu imaginer ce que le football nous réservait.

"Tu es devenu un vrai leader. Tu l'as été pour tes coéquipiers et pour le Madridismo. Nous nous souviendrons toujours de toi.

"Nous avons beaucoup gagné ensemble, mais je garderai avec moi les moments que personne ne voit. Le travail quotidien à Valdebebas, et surtout avec les blagues, parce que tu étais toujours de bonne humeur, même dans les moments de tension ou quand il y avait des erreurs.

"Ces rires avec toi m'ont donné la paix de l'esprit. Tout comme regarder en arrière et te voir, en sachant qu'il y aura beaucoup de 'Njega-Njega'. Tu as été le meilleur garde du corps du monde.

"Tu vas me manquer, mais je te souhaite le meilleur. C'est ce que mérite un professionnel et une personne comme toi.

"Merci pour tout et bonne chance, mon ami !"