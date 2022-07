Real Madrid : les énormes ambitions de Thibaut Courtois pour la saison à venir

De retour à l'entraînement, le gardien du Real Madrid a profité de son été pour recharger les batteries et a encore faim de titres.

Grand artisan de la victoire en Ligue des champions du Real Madrid, Thibaut Courtois a enfin remporté la plus prestigieuse compétition européenne qui lui avait échappé jusque-là, lui qui avait été battu par les Merengue en finale avec l'Atlético Madrid et n'a jamais eu la chance de la remporter avec Chelsea. Auteur d'une saison incroyable, le portier belge n'avait pas pu disputer la Ligue des Nations en raison d'une pubalgie au mois de juin.

"Je me suis vidé la tête cet été"

De retour à l'entraînement en ce début de semaine, Thibaut Courtois a profité de son été pour se soigner et recharger les batteries après une saison intense et éprouvante. Le plus haut niveau est exigeant et Thibaut Courtois va devoir rechausser les gants dans quelques semaines pour tenter de reproduire une saison aussi réussie, si ce n'est plus, avec son club et en sélection.

Dans une lettre publiée sur son propre site internet, Thibaut Courtois expliqué comment il a profité de ses vacances après une saison historique : "J'ai eu le temps pour me relaxer et me vider la tête. Jouer avec les enfants, passer du temps avec ma famille et mes amis a été gratifiant parce que tu ne penses qu'au prochain match durant la saison".

"L'équipe a encore très faim"

"Durant les trois premières semaines, j'ai laissé mon corps se reposer et je n'ai fait aucun entraînement. J'ai repris d'abord au gymnase puis sur le terrain. J'ai maintenant récupéré de la blessure et mon corps se sent prêt à démarrer la pré-saison", a ajouté le gardien du Real Madrid. Conscient de l'exigence du plus haut niveau, Thibaut Courtois sait que les compteurs sont remis à zéro et qu'il sera à nouveau uniquement juger sur ses performances à venir.

"Les fans nous rappellent parfois nos succès car l'impact des victoires qu'il y a sur eux est parfois oublié par nous, les joueurs. J'ai reçu de nombreuses félicitations pour avoir remporté la Ligue des champions. J'ai ressenti beaucoup d'affection particulièrement après la finale. Ça m'a rendu très heureux", a analysé l'international belge.

"J'entame cette nouvelle saison avec beaucoup d'envie. Ça a été un honneur de gagner la Ligue des Champions avec le plus grand club du monde. Les rêves deviennent réalité. L'équipe a encore très faim et tout commence très tôt avec la Supercoupe d'Europe. Le Mondial en mi-saison la rendra plus intense que n'importe qu'elle autre saison", a conclu Thibaut Courtois plus ambitieux que jamais.