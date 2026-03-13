Goal.com
En direct
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Hocine Harzoune

Real Madrid : Les confidences de Valverde après son pénalty contre Manchester City

Le milieu de terrain du Real Madrid, Fede Valverde, a réalisé le meilleur match de sa carrière mercredi, en inscrivant son premier triplé face à Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions au Bernabéu.

Ce fut un moment particulier pour l'Uruguayen, qui aurait pu être encore plus mémorable. Il a révélé à TNT Sports Brazil (via MD) qu'on lui avait proposé de tirer le penalty obtenu par Vinicius Junior en seconde période.


« Oui, oui, il me l'a demandé. Vinicius est un joueur très important pour nous. C'est une légende au sein du club. C'est un grand ami, mais je lui ai dit de le tirer lui-même – beaucoup de mes coéquipiers étaient du même avis. »


Valverde regrette le penalty manqué par Vinicius.


Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Vinicius se heurtera finalement au gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, une action qui pourrait s'avérer décisive dans cette double confrontation. Valverde a regretté ce raté, tout en se félicitant de la réaction de son coéquipier du Real Madrid pour le reste du match.


« Ce sont des choses qui arrivent (rater le penalty). C'est le football. C'est vrai que ce point négatif reste à régler. S'il avait marqué, la soirée aurait été incroyable. On garde cette déception, mais ça fait partie du jeu.


« Un penalty, ça peut être marqué ou raté. L'important, c'est qu'il soit revenu de cette situation avec la même attitude, qu'il ait continué à courir, à se battre… Les supporters l'ont soutenu et c'est ce qui crée cette communion entre joueurs et supporters qui nous apporte beaucoup de joie. »


Le Real Madrid espère sans aucun doute que ce penalty manqué par Vinicius ne lui coûtera pas cher. Il appartiendra à lui, à Valverde et à ses coéquipiers de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, alors que l'équipe d'Álvaro Arbeloa cherche à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine.

Publicité
0