Real Madrid : Les confidences de Valverde après son pénalty contre Manchester City

Ce fut un moment particulier pour l'Uruguayen, qui aurait pu être encore plus mémorable. Il a révélé à TNT Sports Brazil (via MD) qu'on lui avait proposé de tirer le penalty obtenu par Vinicius Junior en seconde période.





« Oui, oui, il me l'a demandé. Vinicius est un joueur très important pour nous. C'est une légende au sein du club. C'est un grand ami, mais je lui ai dit de le tirer lui-même – beaucoup de mes coéquipiers étaient du même avis. »





Valverde regrette le penalty manqué par Vinicius.





Vinicius se heurtera finalement au gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, une action qui pourrait s'avérer décisive dans cette double confrontation. Valverde a regretté ce raté, tout en se félicitant de la réaction de son coéquipier du Real Madrid pour le reste du match.





« Ce sont des choses qui arrivent (rater le penalty). C'est le football. C'est vrai que ce point négatif reste à régler. S'il avait marqué, la soirée aurait été incroyable. On garde cette déception, mais ça fait partie du jeu.





« Un penalty, ça peut être marqué ou raté. L'important, c'est qu'il soit revenu de cette situation avec la même attitude, qu'il ait continué à courir, à se battre… Les supporters l'ont soutenu et c'est ce qui crée cette communion entre joueurs et supporters qui nous apporte beaucoup de joie. »





Le Real Madrid espère sans aucun doute que ce penalty manqué par Vinicius ne lui coûtera pas cher. Il appartiendra à lui, à Valverde et à ses coéquipiers de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, alors que l'équipe d'Álvaro Arbeloa cherche à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine.