Real Madrid, le PSG toujours intéressé par Navas ?

Le club de la capitale réfléchirait toujours à engager un portier numéro 1 et serait encore intéressé par celui du Real Madrid.

Le s'est incliné sur la pelouse de Rennes dimanche soir en clôture de la deuxième journée de . Le club de la capitale a affiché une fébrilité défensive lors de cette défaite et Alphonse Aréola a, une fois de plus, peu convaincu dans les buts du champion de en titre. Numéro 1 pour la saison à venir, encore plus depuis le départ de Kevin Trapp, l'international français doit se montrer plus rassurant pour ne pas voir débarquer un concurrent de taille dans les prochains jours.

Malgré le départ de Kevin Trapp, Thomas Tuchel a laissé planer le doute plusieurs fois quant au statut de numéro 1 d'Alphonse Aréola, insistant sur le fait que l'international français aussi doit gagner sa place de titulaire, à l'image de l'ensemble de ses coéquipiers : "Il n'a pas eu grand chose à faire ce soir (dimanche, ndlr), je ne me souviens pas de grosses occasions pour Alphonse. Deux frappes, deux buts, voilà c'est tout (...) Je ne peux pas promettre des choses quand le mercato est ouvert, je ne peux rien confirmer. Chaque joueur doit montrer sa qualité, c'est valable aussi pour Alphonse. Mais aujourd'hui ce n'est pas le moment de discuter de lui, on ne peut rien confirmer".

Le Real compte sur Navas

Et sa prestation face à Rennes ne va pas donner envie à l'entraîneur allemand de dire autre chose. Selon les informations de RMC Sport, Thomas Tuchel ne serait pas le seul au sein du club parisien a avoir des doutes pour le poste de gardien de but. Une réflexion serait menée en interne pour se renforcer à ce poste. En cas de recrutement, deux noms reviennent encore et toujours, celui de Gianluigi Donnarumma et celui de Keylor Navas.

Si l'Italien serait la priorité de Leonardo, l'Allemand, lui, aurait pour priorité le gardien du . L'international costaricain présente l'avantage d'être dôté d'une immense expérience en mais aussi d'être moins cher que son homologue italien dont l' n'aurait pas envie de se séparer. Le problème, c'est que selon les informations d'AS, le Real Madrid compterait également sur Keylor Navas cette saison.

Les Merengue ont prêté Andriy Lunin à Valladolid pour une saison ainsi que Luca Zidane. Si le Real Madrid acceptait de se séparer de Keylor Navas, le club espagnol se retrouverait sans aucune doublure de taille à Thibaut Courtois cette saison. Autant dire que ce dossier s'avère compliqué pour le PSG si ces derniers veulent réellement le portier des Merengue comme gardien de but.