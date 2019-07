Real Madrid - Le poids d'Eden Hazard en question depuis la reprise

Décevant lors des matches de préparation, l'international belge aurait des kilos en trop d'après Sport. Pour l'instant, Zidane continue de l'aligner.

Si les rencontres amicales de pré-saison ne détiennent pas toujours la vérité pour juger une équipe, certains indices permettent de se faire une idée avant la reprise des championnats. Le d'échappe pas à cette règle : avec trois défaites en quatre rencontres cet été, la formation madrilène est déjà critiquée. Au coeur de ces tourments, on retrouve Eden Hazard, recrue phare de l'été, qui ne parvient pas à se montrer satisfaisant et pour cause. L'international belge serait en surpoids de sept kilos d'après le quotidien catalan Sport.

Est-ce un signe très inquiétant ? Il faut dire que le joueur recruté pour 100 millions d'euros n'est pas à son avantage pendant les rencontres, lui qui était tant à l'aise du côté de pour éliminer ses adversaires et faire la différence. Aligné pendant 80 minutes face à lors de l'Audi Cup mardi, le capitaine des Diables Rouges est passé à côté de son match face aux Spurs. Sur différentes photos on peut ainsi remarquer ses quelques kilos en trop qui ne sont pas en phase avec l'image du Real Madrid.

Il garde la confiance de Zidane

Pour l'instant, Zinédine Zidane continue de le faire jouer, lui qui a tant milité pour son arrivée et qui a fini par obtenir gain de cause auprès de Florentino Perez. Il faut dire que l'entraîneur français a d'autres problèes à régler comme le cas Gareth Bale ou les nombreux blessés actuellement à l'infirmerie (Ferland Mendy, Luka Jovic, Thibaut Courtois, Brahim Diaz et Marco Asensio).

L'article continue ci-dessous

Le coach de 47 ans était encore élogieux à son sujet le 20 juillet dernier. "Eden Hazard avait besoin d'un club comme le Real Madrid pour s'améliorer. Ce club a des particularités que nous connaissons déjà. Tous les joueurs le savent. C'est un joueur énorme et déterminant, c'est clair. Il marque, il fait la différence et c'est très important dans le football actuel. Il l'a déjà démontré au cours de sa carrière, avec plusieurs clubs. Il est avec nous maintenant et on va donc profiter de ses qualités. Il va nous apporter un plus, c'est certain."

Le Real Madrid disputera son premier match officiel dans un peu plus de deux semaines, face au . D'ici là, Eden Hazard a le temps de retrouver des sensations et surtout de perdre quelques kilos pour éviter de commencer son aventure madrilène sur une bien mauvaise note.