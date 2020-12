Real Madrid - Le père de Thibaut Courtois monte au créneau

Auteur de prestations intéressantes cette saison, Thibaut Courtois est encore attendu au tournant en Belgique. Une situation qui agace son père.

Troisième de et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au terme d'une phase de poule laborieuse, le réalise pour l'instant un exercice 2020-21 en dents de scie. Inconstants, les Madrilènes peuvent toutefois compter sur leur portier Thibaut Courtois, régulièrement auteur de parades décisives.

Toutefois, l'ancien de demeure la source de certaines critiques pas toujours fondées. Régulièrement décisif pour son équipe, Thibaut Courtois n'a pas droit à la moindre erreur, sous peine de voir ses bonnes prestations oubliées. C'est en tout cas l'analyse de son père, qui s'est confié dans les colonnes du média belge Lavenir.

"En , on ne respecte pas assez les grands sportifs"

"Thibaut sera à jamais une fierté pour nous. Et je peux vous dire qu’on est toujours impressionné par ce qu’il fait et ce qu’il montre. Il sort toujours un truc auquel on ne s’attend pas. Comme cet arrêt ce mardi avec le Real. Mais en Belgique, on préfère souvent insister sur ce que Thibaut peut parfois louper. Certains, même, l’attendent au tournant. Ce qui, il faut le dire, ne lui arrive pas souvent. C’est comme ça chez nous", a analysé le père du gardien du Real Madrid, soulignant un manque de reconnaissance.

L'article continue ci-dessous

"Je ne comprends d’ailleurs pas comment mon fils n’est pas dans les nominés pour les sportifs de l’année alors qu’il a remporté trois prix la saison passée… Je pense qu’en Belgique, on ne respecte pas assez les grands sportifs…", a-t-il ajouté, amer. Pour se protéger, la famille Courtois apprend à vivre les choses avec plus de recul.

OFFICIEL - Lille vendu par Gérard Lopez, Olivier Létang nouveau président​

"Quand certains s’acharnent sur lui dès lors qu’il quitte les Diables lors du rassemblement en septembre dernier, bien que ce soit est prévu avec Roberto Martinez à l’avance, cela n’a pas beaucoup de sens. À un moment, je faisais attention à tout et j’avais même mis une Google alert. Mais j’ai arrêté ça car je devenais fou. Il faut aussi prendre du recul. Ma mère, la grand-mère de Thibaut, est aussi une acharnée, mais je lui ai dit de faire moins attention", a raconté le père. Le revers de la médaille...