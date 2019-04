Real Madrid - L'Ajax s'intéresserait à Odegaard

Le demi-finaliste de la Ligue des champions serait intéressé par le jeune ailier norvégien du Real, aujourd’hui en prêt au Vitesse Arnhem.

Si elle devrait perdre plusieurs éléments majeurs cet été - dont Frenkie de Jong et probablement Mathijs de Ligt - l' pourrait également frapper fort dans le sens des arrivées. Selon le média néerlandais The Telegraaf, le leader d' s'intéresserait en effet à Martin Odegaard, joueur du depuis 2015.

Le jeune ailier norvégien est actuellement en prêt au Vitesse Arnhem, après avoir été déjà cédé temporairement par les Merengue à Heerenveen la saison passée. Depuis le mois d'août il semble franchir un cap, lui qui a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en championnat. De quoi attirer les convoitises de l'Ajax, qui pourrait également perdre Hakim Zyech et David Neres à ce poste.

Le jeune international néerlandais de 20 ans (16 sélections) pourrait donc poursuivre sa progression aux , où il évolue depuis deux ans déjà. Sil paraît difficile de l'imaginer s'imposer dans un effectif merengue pléthorique sous les ordres de Zinédine Zidane - et qui devrait encore se renforcer cet été - le triple champion d'Europe ne compte pas pour autant s'en séparer gratuitement. Une somme d'au moins 20 millions d'euros serait réclamée, de quoi faire réfléchir le directeur du football ajacide, Marc Overmars.

Le jeune prodige déclarait pourtant en décembre dernier dans des propos relayés par Marca vouloir simposer en Espagne : "J'ai 20 ans, mais j’ai acquis beaucoup d'expérience. Je sens que je deviens un meilleur joueur de football chaque année. Il est important pour moi de contribuer avec des buts et des passes décisives à Arnhem. Cela donne beaucoup d'estime de soi. Maintenant l'objectif principal c’est de pouvoir triompher progressivement au Real Madrid et de leur montrer qu’ils ont fait le bon choix."