Real Madrid - La provocation de Bale à l'encontre de ses dirigeants

Gareth Bale aurait nargué les dirigeants du Real ce dimanche, à l'issue du match face au Betis.

Le poursuit son purgatoire et vient d'achever sa saison très décevante avec un ultime revers (0-2) à domicile face au . Un match auquel Gareth Bale n'a pas participé. Mis au banc par Zinedine Zidane depuis plusieurs semaines, Bale se dirige tout droit vers un départ en fin de saison.

Real Madrid, Zidane : "Certaines choses vont changer"

Convié à s'exprimer sur ce sujet bouillant, Zidane a tenté d'éluder, lui qui n'aime pas s'épancher sur toute question relative a joueur gallois :

"Bale? Je ne sais pas ce qui va se produire. J'ai fait appel à d'autres joueurs, je prends mes décisions. Nous ne pouvons pas oublier ce que Gareth a fait pour ce club dans le passé, mais maintenant nous devons vivre dans le présent et penser au futur." , a estimé Zizou devant les médias espagnols après la rencontre dans des propos relayés par Real- .

À noter que Gareth Bale a été pris en photo en train de sourire pendant la défaite de son équipe face au Betis. Selon certaines sources espagnoles, Bale aurait même fait bien pire dans les vestiaires après la rencontre.

En effet, Radioestadio affirme que l'ancien Spur a nargué ses dirigeants devant ses coéquipiers :

"Il me reste trois ans de contrat. S'ils veulent que je parte, alors ils devront me payer 17 millions d'euros par saison. Sinon, je resterai ici. Et si je dois jouer au golf, je le ferai", aurait ainsi dit le joueur, alors que le Real aimerait bien se débarrasser de son onéreux salaire afin de paver la voie à l'arrivée potentielle d'Eden Hazard...