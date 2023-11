Real Madrid : La grosse colère d’Ancelotti contre les instances du football européen

Avant le déplacement du Real Madrid à Cadix dimanche, Carlo Ancelotti a envoyé un tacle bien appuyé aux instances du football européen.

Le Real Madrid est visiblement maudit cette saison. Privé de Thibaut Courtois et d’Eder Militao depuis le début de saison, le club a également perdu Camavinga et Vinicius lors de la trêve internationale. Ces blessures s’ajoutent à celles de Tchouameni, de Kepa et d’Arda Guler. Des pépins physiques qui sont en partie dus, à l’enchaînement des matchs depuis quelques saisons. Un calendrier qui met en rogne Carlo Ancelotti, qui n’a pas épargné la Liga, l’UEFA, la FIFA.

Carlo Ancelotti détruit les instances de football

En conférence de presse samedi avant le déplacement à Cadix dimanche, Carlo Ancelotti, agacé par les nombreuses absences de son effectif, a pesté contre le rythme du calendrier. « Je pense que le calendrier actuel n'est pas soutenable et que ceux qui le préparent doivent le revoir », lance le technicien italien qui attaque ensuite les instances du football. « La seule solution est de réduire le nombre de matches. La Liga, l'UEFA et la Fifa peuvent le faire, mais elles font le contraire », poursuit l’entraineur du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Carlo Ancelotti regrette le nouveau calendrier des matchs

En plus du calendrier infernal imposé aux équipes, l’UEFA lance la saison prochaine le nouveau format de la Ligue des Champions. Ce nouveau format qui se disputera à 36 équipes contre 32 actuellement, fera accroître le nombre de matchs européens. Ce qui augmentera aussi les risques de blessure des joueurs. Certaines équipes ne pouvant pas suivre le rythme auront moins de chances résister aux plus forts comme c’est déjà le cas avec des scores fleuves qui ne sont pas du goût de Carlo Ancelotti. « Des matchs qui terminent à 8-0 ou 14-0, je ne sais pas si cela a un sens », déplore Il Mister.