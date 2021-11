Real Madrid : la confidence d'Ancelotti sur La Decima

Lors de cet événement, l'Italien a évoqué les récents succès, notamment le dixième triomphe du Real Madrid en Ligue des champions, ainsi que l'actualité du club.

"La Decima était quelque chose que toutes les personnes impliquées dans le Real Madrid voulaient et [était] une grande motivation", a-t-il déclaré lors de l'événement.

"Nous avons failli perdre mais, de la première à la dernière minute, les joueurs voulaient ce titre. C'est la raison pour laquelle Madrid a gagné la Décima. C'était l'atmosphère, pas seulement le groupe de joueurs. Tout le vestiaire était très motivé, pas seulement les joueurs.

"[C'était] aussi les médecins, les accessoiristes, entre autres. C'était un environnement spécial et tout le monde y croyait." Ancelotti a également évoqué le privilège d'entraîner le Real Madrid.

"C'est le club le plus prestigieux, avec le plus d'histoire et le plus de fans ; c'est une grande responsabilité", a-t-il déclaré.

"Le club compte 13 Ligues des champions et personne d'autre n'en possède autant. Cela est dû à ses valeurs et à ses objectifs, qui l'ont conduit à cette place dans l'histoire.

"J'ai eu la chance d'être entraîneur dans ce club il y a quelques années et maintenant j'essaie d'en profiter à nouveau."

Ancelotti a également donné un aperçu de la façon de créer une équipe gagnante.

"La relation entre les joueurs est un effort collectif. Un entraîneur doit transmettre son idée du football", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

"J'ai eu la chance de faire quelque chose qui me passionne et j'ai cette passion tous les jours".

"La clé pour réussir est de faire quelque chose avec passion. Il faut travailler et avoir un peu de chance.

"De plus, vous ne pouvez pas abandonner. Le leadership ne s'apprend pas. C'est quelque chose d'intrinsèque."