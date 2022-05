Real Madrid : la clause qui a freiné l'arrivée d'Erling Haaland

Le destin d'Erling Haaland va selon toute vraisemblance s'écrire du côté de Manchester City. L'attaquant norvégien du Borussia Dortmund est tout proche de rejoindre le champion d'Angleterre en titre selon les informations de Goal. Haaland va signer un contrat de cinq ans faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés au club, aux côtés de tauliers de l’équipe comme Kevin De Bruyne. Cette signature annoncé pour cette semaine va mettre fin à un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois.

Une clause libératoire à 150 millions d'euros

Tout le monde s'attendait à ce que ce soit la dernière saison d'Erling Haaland au Borussia Dortmund et les prétendants ne manquaient pas pour accueillir le Norvégien la saison prochaine. Plusieurs clubs ont tenté leur chance pour convaincre le natif de Leeds de rejoindre leurs rangs, à commencer par le Real Madrid, le Bayern Munich, mais aussi le FC Barcelone.

Haaland à Manchester City, c'est dans la boîte ?

Le club de la capitale espagnole a longtemps semblé le favori dans cette course, bien que les Merengue ont toujours affirmé que leur priorité était de signer Kylian Mbappé avant de penser à Erling Haaland. Mais les demandes du Norvégien et de son entourage ont également ajouté des difficultés aux négociations entre les deux parties. Une clause très particulière aurait même eu raison des discussions entre Florentino Pérez et l'entourage de l'attaquant du BVB.

Refus catégorique de Florentino Pérez

En effet, selon les informations de la Cadena Ser, le regretté Mino Raiola, décédé la semaine dernière et qui était l'agent d'Erling Haaland, a tenu à insérer une clause libératoire à hauteur de 150 millions d'euros lors de la deuxième saison du Norvégien dans son contrat avec le Real Madrid. De prime abord, la volonté d'insérer cette clause peut paraître dénué de sens, mais en réalité elle offrait une porte de sortie à Erling Haaland si la mayonnaise n'avait pas pris au Real Madrid.

Pogba aurait éconduit Manchester City

Or, Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid n'entendaient pas de cette oreille la présence d'une telle clause dans le contrat d'Erling Haaland, comme l'affirme la Cadena Ser. Et pour cause, avec une telle clause, le Real Madrid aurait pu perdre le Norvégien après seulement un an sans avoir son mot à dire si ce dernier souhaite partir et qu'un club européen est prêt à mettre la somme de 150 millions d'euros sur la table.

Le président du Real Madrid ne souhaitait pas avoir une clause dans le contrat d'un joueur sur lequel il va investir autant d'argent. Il faut dire qu'au Real Madrid lorsque des clauses libératoires sont présentes dans les contrats des joueurs, elles sont avant tout là pour faire peur à la concurrence, à l'image de celle d'Eder Militao qui s'élève à 1 milliard d'euros. Florentino Pérez pas cédé à toutes les demandes d'Erling Haaland afin de tout faire pour le signer. Reste désormais à savoir si l'attaquant norvégien et son entourage ont réussi à insérer une clause de la sorte dans son futur contrat avec Manchester City.