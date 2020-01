Real Madrid, Kroos raconte son but : "C'était spontané"

Toni Kroos, auteur d'un but sur corner direct face à Valence, raconte son inspiration.

"C'était spontané, j'ai couru dans le coin et j'ai pu voir le gardien de Valence parler à un défenseur à cinq mètres du but", a expliqué Kroos dans une interview à Sport1, lui qui a marqué un but sur corner direct face à Valence avec le en demi-finale de Supercoupe d' jeudi soir.

"Bien sûr, j'ai dû prendre une décision rapide. Je l'ai essayé en contre le PSG et ça a presque fonctionné, mais Keylor Navas a attrapé le ballon au dernier moment."

L'ancien milieu de terrain du a déclaré que la technique n'était pas différente de tout autre coup de pied arrêté. "Vous n'avez pas à le travailler", a-t-il ajouté. "C'est en fait le même genre de tir qu'un coup franc ou un centre, vous visez simplement une autre zone. Il est inhabituel que cela fonctionne aussi bien, mais ce n'est pas le coup le plus difficile."

Zinedine Zidane a été contraint d'utiliser cinq milieux de terrain contre Los Che, principalement en raison d'absences, et l'international allemand pense que les joueurs ont bien mis en place ce système. "Au début, c'était à cause de la situation de l'équipe, nous n'avions pas Karim Benzema, Gareth Bale ou Eden Hazard", a-t-il expliqué. "Nous avons essayé d'en tirer le meilleur parti, cela a bien fonctionné, mais ce n'était qu'un match. Personnellement, j'aime quand il y a beaucoup de milieux de terrain, mais il est difficile de dire s'il s'agit d'un changement à long terme."