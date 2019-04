Real Madrid - Keylor Navas ne bougera pas : "Je ne quitterai le Real Madrid que si Zidane me le demande"

Keylor Navas n'a pas l'intention de bouger du Real Madrid cet été, à moins que Zidane ne le chasse.

Selon Canal+, Adrien Rabiot se dirigerait vers le Real Madrid. Les négociations avec le club espagnol seraient à un stade très avancé. Mais le Real risque de beaucoup bouger cet été avec des arrivée, mais aussi des départs prévus dans l'agenda du club espagnol, notamment dans les cages.

Alors que le club de Zizou a subi sa première défaite contre Valence (2-1) mercredi soir depuis le retour du coach français sur le banc. Thibaut Courtois blessé, c'est Keylor Navas qui était titulaire dans les buts après une apparition de Luca Zidane lors du match précédent.

Navas a rassuré ses fans sur sa volonté de rester juste après la défaite face au club Che : "Je ne quitterai le que si l'entraîneur me le demande. J'ai un contrat avec le Real Madrid (jusqu'en juin 2020, ndlr) et je veux m'y tenir. Comme toujours, je fais de mon mieux et j'essaie de convaincre l'entraîneur de mes qualités. Je me concentre sur cette saison.", estime Navas.

"Je veux bien terminer la saison. Nous devons nous battre pour l'honneur du Real Madrid et essayer de gagner les huit derniers matchs. On verra ce qui se passera la saison prochaine", a dit Navas dans des propos relayé par AS.

Le portier costaricien de 32 ans a remporté la avec le Real Madrid au cours des trois dernières saisons (avec Zidane sur le banc) et a également glané la sous la vareuse merengue. Cette saison, il est resté sur le banc pour la plupart des rencontres (après l'arrivée de Santiago Solari), au profit de Courtois, jusqu'au retour du coach tricolore.