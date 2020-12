Real Madrid - Karim Benzema : "Nous sommes sur le bon chemin"

Double buteur, mardi soir, face à Bilbao (3-1), Karim Benzema était satisfait de la prestation collective livrée par le Real Madrid.

Trois jours après sa victoire dans le derby face aux Colchoneros (2-0), le Real Madrid a parfaitement enchaîné, mardi soir, face à Bilbao (3-1). Une victoire qui permet aux Madrilènes de totaliser 26 points au compteur. Ils reviennent donc provisoirement à hauteur de la et de l'Atlético de Madrid en tête du championnat d' .

Face à des visiteurs rapidement réduits à dix, le s'est imposé grâce à un but de Toni Kroos et un doublé de l'inévitable Karim Benzema. En grande forme, l'attaquant français a fait trembler les filets à deux reprises dans le dernier quart d'heure de la partie, offrant les trois points à ses partenaires.

"Quand on est à ce niveau, les choses se passent bien"

Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s’est exprimé après le match au micro de Real Madrid TV, affichant sa satisfaction. "C’était un match important à la maison. Nous sommes sur le bon chemin depuis le match de Ligue des Champions parce que nous défendons et nous attaquons en équipe. Quand on est à ce niveau, les choses se passent bien (...) Nous sommes bien physiquement, la plupart des joueurs. On travaille peu car il y a beaucoup de matchs. Le plus important c’est dans la tête", a ainsi confié Karim Benzema.

Le buteur du Real est ensuite revenu sur son jeu de tête, mais aussi sur une petite douceur technique offerte aux spectateurs, mardi soir... "Le jeu de tête, je travaille ça à l’entraînement. Un attaquant doit savoir marquer de n’importe quelle façon. C’est bien pour moi et pour l’équipe", a d'abord analysé le Français.

Puis, il s'est aussi expliqué sur une passe du dos parfaitement réalisée. "C’est une action que... C’est comme ça que je vois le football en fait. Je fais ce qui est nécessaire. Je ne vais pas te dire que je travaille ça", a confié l'ancien international français. Karim Benzema a inscrit 6 buts en 11 matches de cette saison.