Real Madrid - Karim Benzema : "J’ai beaucoup travaillé pour l’équipe"

Si le Real Madrid vit une saison sous le signe de l'échec, l'attaquant français a lui été l'une des rares satisfactions au sein de la Maison Blanche.

"Moi, j'ai toujours pensé que c'était un joueur extraordinaire. On parle de ses buts aujourd'hui mais j'ai envie de parler de ce qu'il fait sur le terrain, le fait de combiner avec les autres. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans sa position qui combinent de cette manière-là. C'est ça que j'ai envie de retenir. Les autres jouent pour lui et quand il est en confiance, les ballons arrivent. Les autres joueurs ont envie de la lui donner parce que lui, quand il faut qu'il la donne, il la donne", déclarait Zinédine Zidane en conférence de presse le 22 avril dernier, après une victoire 3-0 du face à l' . ​

Des louanges à l'encontre de son attaquant et compatriote qui s'expliquaient par une prestation XXL à mettre à l'actif du joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Auteur d'un triplé retentissant, Karim Benzema avait en effet offert la victoire à la Maison Blanche, confirmant son impressionnante forme du moment, lui qui a réalisé une saison 2018-2019 de très haute volée dans la capitale espagnol, inscrivant pas moins de 21 buts en championnat.

"C’est dans ces moments-là que tu vois les grands joueurs"

Si Karim Benzema a lui été à la hauteur des attentes, le collectif du Real Madrid, éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale et devant se contenter d'une décevante 3ème place en , ne peut pas en dire autant. "Ça a été une année très compliquée, et c’est dans ces moments-là que tu vois les grands joueurs. Cela n’a pas été une année facile pour le Real Madrid, mais la saison a été bonne pour moi sur le plan personnel, parce que j’ai beaucoup travaillé pour l’équipe, à Valdebebas comme chez moi. Je travaille toujours pour que les gens profitent de mon jeu", a justement analysé l'attaquant dans les colonnes du magazine espagnol GQ, ce mardi.

Une chose est sûre, c'est le club tout entier qui a profité du jeu du joueur arrivé en 2009 à Madrid, et bien parti pour y rester au moins une saison de plus. "Je vais rester au Real Madrid, dans le meilleur club du monde. Est-ce que le club va recruter un autre numéro 9 ? Ça dépend des dirigeants, mais ça m’est égal. (…) Le retour de Zinédine Zidane nous a fait beaucoup de bien, il signifie tellement… Tout le monde est heureux avec lui, on a hâte d’être à la saison prochaine", avait récemment déclaré Karim Benzema, toujours très apprécié au sein de la Maison Blanche. Voilà qui devrait rassurer encore un peu plus les supporters.