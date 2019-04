Real Madrid - Karim Benzema : "Hâte d’être à la saison prochaine"

Auteur d'un triplé dimanche avec le Real Madrid (3-0), Karim Benzema a répété son souhait de poursuivre l'aventure au sein de la Maison Blanche.

"Moi, j'ai toujours pensé que c'était un joueur extraordinaire, a rappelé l'entraineur madrilène. On parle de ses buts aujourd'hui mais j'ai envie de parler de ce qu'il fait sur le terrain, le fait de combiner avec les autres. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans sa position qui combinent de cette manière-là. C'est ça que j'ai envie de retenir. Les autres jouent pour lui et quand il est en confiance, les ballons arrivent. Les autres joueurs ont envie de la lui donner parce que lui, quand il faut qu'il la donne, il la donne", déclarait Zinédine Zidane dimanche soir, en conférence de presse, après la victoire 3-0 du face à l' . ​

8 – Karim @Benzema a inscrit les 8 derniers buts du Real Madrid en , la plus longue série en championnat pour un madrilène dans l’histoire du club. Légende. pic.twitter.com/DLPOBdQdfj — OptaJean (@OptaJean) 22 avril 2019

Des louanges à l'encontre de son attaquant et compatriote qui s'expliquent par la prestation XXL à mettre à l'actif du joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Auteur d'un triplé retentissant, Karim Benzema a en effet offert la victoire à la Maison Blanche, confirmant son impressionnante forme du moment, lui qui a été impliqué sur 10 des 12 buts inscrits par le Real depuis le retour sur le banc de Zinédine Zidane (10 buts et 2 passes décisives) et qui a marqué les 8 derniers.

"Je vais rester au Real Madrid, dans le meilleur club du monde"

En pleine bourre, celui qui est arrivé dans la capitale espagnole en 2009, en même temps qu'un certain Cristiano Ronaldo, avec lequel il aura permis à l'actuel troisième de de remporter pas moins de quatre Ligue des Champions, a mis tout le monde d'accord cette saison. Si bien qu'à l'heure actuelle, un départ cet été semble absolument impossible. Encore plus depuis les dernières déclarations du principal intéressé, relayées par le quotidien ibérique Marca.

"Je vais rester au Real Madrid, dans le meilleur club du monde. Est-ce que le club va recruter un autre numéro 9 ? Ça dépend des dirigeants, mais ça m’est égal. (…) Le retour de Zinédine Zidane nous a fait beaucoup de bien, il signifie tellement… Tout le monde est heureux avec lui, on a hâte d’être à la saison prochaine", a ainsi déclaré Karim Benzema, très apprécié au sein de la Maison Blanche. Voilà qui devrait rassurer encore un peu plus les supporters.