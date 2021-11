Real Madrid : Karim Benzema franchit un nouveau jalon

Le Real Madrid savait qu'il était sur le point de franchir une étape historique alors qu'il s'apprêtait à affronter le Shakhtar Donetsk, n'ayant besoin que d'un seul but pour atteindre les 1 000 réalisations dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Ce n'est pas une surprise si c'est Karim Benzema qui l'a marqué.

L'attaquant français s'est contenté d'une simple réalisation après une passe de Vinicius et a inscrit son nom dans une nouvelle page de l'histoire du Real Madrid.

En étant celui qui a marqué ce jalon, Benzema rejoint des noms illustres comme Cristiano Ronaldo, qui a marqué le 900e et le 800e, David Beckham (600) et Guti (500).

Le joueur à l'origine de tout cela est Miguel Munoz, qui a marqué le premier but des Merengue en Coupe d'Europe en 1955.

Aujourd'hui, 999 buts et plus d'un demi-siècle plus tard, Benzema a fait en sorte que le Real Madrid devienne le premier club de l'histoire de la compétition à atteindre un nombre de buts à quatre chiffres, aucune autre équipe n'en ayant marqué autant dans la plus haute compétition européenne.

Sur le plan personnel, Benzema a porté son total de Ligue des champions à 74, dont 62 sous les couleurs du Real Madrid. Seuls Raul (66) et Cristiano Ronaldo (106) le devancent dans l'histoire du club.

Benzema reste le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, derrière Robert Lewandowski, Lionel Messi et Ronaldo.