Real Madrid, Karim Benzema dépasse Roberto Carlos et devient le joueur étranger le plus capé du club

Titulaire contre l’Atlético Madrid, Karim Benzema a dépassé Roberto Carlos avec une 528eme apparition avec le Real Madrid. Un record.

Même sans public, un derby madrilène reste un match à part surtout quand l’ est leader et que son voisin du , troisième, souhaite recoller. A match exceptionnel, record exceptionnel et celui que Karim Benzema vient de s’offrir montre à quel point le Français est une vraie légende du club merengue. Titularisé par Zinedine Zidane à la pointe de l’attaque face aux Colchoneros, le buteur madrilène a disputé son 528eme match avec le Real Madrid.

Il est désormais le joueur étranger le plus capé de l’histoire et laisse derrière lui un certain Roberto Carlos, membre imminent de la période des Galactiques. Arrivé en 2009 au club avec l’étiquette de grand espoir du football mondial après son éclosion à l’Olympique Lyonnais, le Gone a fait preuve d’une longévité rare dans ce club surtout à son poste. A 32 ans, Karim Benzema n’a jamais aussi bien dans son jeu et arrive désormais à allier action décisive pour ses partenaires et buts personnels.

Depuis le début de la saison, l’ancien Lyonnais a déjà inscrit huit buts (toutes compétitions confondues) et délivré trois passes décisives. Il pourrait d’ailleurs en avoir beaucoup plus à son compteur si ses partenaires faisaient preuve de plus de réalisme. Sous contrat jusqu’en 2022, KB9 a encore de beaux jours devant lui et peut encore espérer battre quelques records comme en Ligue des Champions. Avec 59 réalisations depuis son doublé contre le , Benzema est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la compétition.