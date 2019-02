Real Madrid : Karim Benzema cambriolé pendant le Clasico contre le Barça ?

En plus de la lourde défaite concédée pendant le Clasico face au FC Barcelone (0-3), le buteur du Real, Karim Benzema, se serait fait cambrioler.

Le 27 février 2019 restera un jour maudit pour Karim Benzema. Assez médiocre lors du Clasico face au FC Barcelone (0-3) en demi-finale retour de la Coupe du Roi, avec notamment un face-à-face manqué contre Ter Stegen juste avant la pause, le Tricolore aurait eu droit à une mauvaise surprise en regagnant son domicile.

Selon l’émission El Chiringuito, généralement bien informée sur les coulisses de la Maison Blanche, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais se serait fait cambrioler pendant que Luis Suarez et les siens l’éliminaient de la compétition !

🚨 INFORMACIÓN de #ÚLTIMAHORA de @jpedrerol | Roban en casa de Karim Benzema durante la disputa del Clásico de Copa del Rey. #ChiringuitoClásico pic.twitter.com/bzrGQPK7i6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 février 2019

En effet, plusieurs personnes auraient pénétré dans son appartement - vide pendant la rencontre - et en seraient repartis avec plusieurs objets de luxe. Nos confrères n’en disent pas plus sur le montant du préjudice mais, lorsqu’on connait les goûts des footballeurs professionnels, on peut penser que l’addition a dû être salée…

L’un de ses adversaires du Barça, Kevin-Price Boateng, avait récemment subi le même sort alors qu’il jouait contre Valladolid (1-0), pour un montant total estimé à 400.000 €.