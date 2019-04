Real Madrid - Jorge Valdano fan de Karim Benzema, moins de Gareth Bale

Champion du Monde avec l'Argentine en 1986, Jorge Valdano a évoqué l'importance de Karim Benzema au Real Madrid. Opposée à celle de Gareth Bale...

Ancien joueur de la Maison Blanche, Jorge Valdano a analysé l'actualité du sur les ondes de l'émission de radio ibérique "El Transistor de Onda Cero". Toujours alerte sur les performances des hommes de Zinédine Zidane, l'Argentin a donc observé avec attention la victoire des madrilènes face à Bilbao dimanche soir (3-0), grâce à un triplé retentissant inscrit par le Français Karim Benzema, en très grande forme cette saison dans la capitale espagnole.

Surtout, Jorge Valdano a assisté à une nouvelle rencontre dans laquelle Gareth Bale, entré en cours de jeu, n'a pas marqué les débats de son empreinte, lui qui était pourtant arrivé à Madrid en provenance de pour une somme considérable, avec le statut de star vouée à faire chavirer le public du stade Santiago Bernabéu. Finalement, si le Gallois a parfois répondu présent dans les grands rendez-vous, à l'image de ses buts inscrits en finales de Ligue des Champions, ce dernier a aussi déçu tout son monde en , sujet aux blessures et aux performances sans reliefs.

Gareth Bale peut quitter le club, au contraire de Karim Benzema

"Quelque chose de drôle est arrivé, dès son premier ballon, ils l'ont sifflé, puis il a joué et a récolté des applaudissements. Les gens attendent de lui ce qu'il avait promis et cela ne s'est jamais réalisé. En sa faveur, il a parfois créé des occasions exceptionnelles et a remporté des titres, mais je mesure ses performances par la régularité. Et à ce niveau là, il a laissé moins de traces que ce que nous attendions de lui à son arrivée", a ainsi confié Jorge Valdano, déçu.

L'article continue ci-dessous

​

"Quoi qu'il en soit, si Madrid veut gagner de l'argent avec Bale, il devra être titulaire. Mais les priorités de Zinédine Zidane sont différentes, il essaye d'examiner les joueurs pour la saison prochaine", a ensuite ajouté l'ancien attaquant, Champion du monde aux côtés de Diego Maradona en 1986.

Si Gareth Bale n'est donc pas vraiment un joueur qu'il apprécie, Karim Benzema, lui, a su retenir son attention ce dimanche. "Il joue un rôle considérable dans des domaines auxquels nous ne nous attendions pas, on ne le soupçonnait pas il y a un an. Il est maintenant à la fois un neuf et un dix, et il parle beaucoup. Vous le sentez important, personne n’est plus important que lui, à présent, les gens le reconnaissent", a confié Jorge Valdano. Le principal concerné appréciera.