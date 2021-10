Real Madrid - Jorge Valdano : "Avec Mbappé, tout peut arriver"

L'ancien président du Real Madrid estime que le dossier Kylian Mbappé est soumis à trop de paramètres différents pour se risquer à des prédictions.

Ancien président du Real Madrid, Jorge Valdano est regulièrement invité à commenter l'actualité du club espagnol. L'ancien dirigeant s'est exprimé dans une interview accordée au site La Galerna, évoquant notamment la forme étincelante de Karim Benzema, mais aussi le dossier menant à l'attaquant Kylian Mbappé, jugé très difficile à lire...



Milan - Mike Maignan opéré, et absent deux mois ?

D'abord invité à donner l'identité de ses joueurs préférés à Madrid et dans le reste du monde, Valdano s'est arrêté sur deux d'entre eux. "Du Real Madrid, Benzema. En dehors du Real, je dirai ce que j'ai déjà dit et qui m'a valu d’être taxé d'anti-Madridista : on ne peut pas aimer le football et ne pas aimer Messi. C’est le dernier petit génie, celui qui représente l'autre football, celui qui n'était pas encore si physique, et pour ceux de ma génération, il est plus accessible", a-t-il confié. Logique, de la part d'un Argentin.

"Même la mère de Mbappé ne le comprend pas"

"Benzema, c’est un crack. Il a assimilé des choses. D’où ça lui est venu ? D’une amélioration de son professionnalisme. Ce garçon a joué avec Cristiano, le super-professionnel par excellence. Et Cristiano, qui l'admire beaucoup, lui dit : 'Mon gars, avec seulement ça, tu ne vas pas réussir au Real Madrid'. Karim a appris de ce conseil. Les personnes intelligentes changent en mieux. Et le départ de Cristiano lui-même a également été important pour lui, car ça l'a obligé à endosser un rôle plus important", a-t-il ajouté.

Durant l’entretien, l’homme âgé de 66 ans s'est aussi exprimé sur le dossier menant à Kylian Mbappé, passé tout proche de rejoindre la capitale espagnole cet été. "D’après ce que l'on voit, même la mère de Mbappé ne le comprend pas. Littéralement. C'est une situation où convergent beaucoup d'intérêts économiques, politiques et purement footballistiques. Il se peut que tout à coup Mbappé et Messi soient au diapason, et qu'au lieu de marquer trente buts Mbappé en mette cinquante, auquel cas il sera plus difficile de le faire sortir du PSG. Avec Mbappé, tout peut arriver", a déclaré Jorge Valdano, conscient qu'un tel deal comprend de trop nombreux paramètres.