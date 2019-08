Real Madrid, James "s'occupe plus de ses cheveux que de sa carrière"

Ancien médecin de la sélection colombienne, Héctor Fabio Cruz a déclaré au média FutbolRed que le joueur du "est distrait; au lieu de travailler pour la nouvelle saison, il est plus préoccupé par ses cheveux".

"Le gars est distrait, au lieu de travailler pour se préparer pour la nouvelle saison, il est plus préoccupé par ses sourcils et ses cheveux alors qu'il devrait s'assurer qu'il est physiquement dans la meilleure forme possible", a dit l'ancien membre du staff des Cafeteros, qui compare James au "modèle de professionalisme" Cristiano Ronaldo.

"[Cristiano] peut prendre une semaine de vacances, emmener sa famille sur son yacht autour des îles grecques et la semaine suivante, il travaillerait avec 15 personnes pour préparer à la nouvelle saison. Il est le sportif le plus professionnel que je connaisse."

"Un joueur qui gagne 7,5 millions d’euros par an ne peut pas se permettre d’être blasé face à sa préparation. Les grands clubs comme Madrid présument que tous leurs joueurs sont des professionnels, qu’ils s’assurent d’être bien préparés, ce mec [James] ne se prépare pas. Un joueur qui passe des mois hors du terrain, passant d'une fête à l'autre, comment va-t-il être apte à jouer? ", ajoute le médecin.