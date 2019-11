Real Madrid - James Rodriguez absent jusqu'en 2020 ?

Blessé à l'entraînement avec sa sélection, le milieu de terrain offensif souffre d'une entorse du ligament interne du genou gauche, a révélé le Real.

Il devait fêter son retour en sélection, mais celui-ci a été gâché. Appelé pour honorer les couleurs de la alors qu'il était absent des derniers rassemblements, le milieu de terrain James Rodriguez avait été contraint de déclarer forfait pour la rencontre face au .

"La sélection colombienne informe que, durant un entraînement, James Rodriguez s’est plaint d’une gêne au genou gauche après un mouvement accidentel. Le joueur a été examiné par le staff médical et son premier diagnostic a été préservé. Pour le moment, et par mesure de précaution, le joueur James Rodriguez est écarté du match face au Pérou. D’autres examens d’imagerie seront réalisés durant les prochaines heures pour confirmer le diagnostic", avait annoncé sa sélection, via un communiqué.

Les examens révèlent une entorse du ligament interne du genou gauche

Ce lundi, le verdict est tombé et a été rendu public par le , club auquel appartient l'ancien joueur de l'AS et du . Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour la principal intéressé, qui pourrait dire adieu à la compétition jusqu'en 2020.

"Suite aux examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur James Rodríguez par les Services Médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiquée une entorse du ligament interne du genou gauche. En attente d’évolution", a annoncé la Maison Blanche sur son site officiel. Le média AS annonce une absence d'un mois et demi.