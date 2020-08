Real Madrid - Iker Casillas : "Florentino m'a appelé pour me faire une offre"

Fraîchement retraité, Iker Casillas prépare sa reconversion. Et selon lui, celle-ci pour se faire du côté de son ancienne maison : au Real Madrid.

"Le plus important, c'est le chemin parcouru et les gens qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène. Avec du travail et des efforts, je pense pouvoir dire que c'était un chemin et une destination de rêve". C'est avec ces mots qu'Iker Casillas avait annoncé la fin de sa carrière, le 4 août dernier.

Considéré comme une légende du football espagnol, l'ancien portier du , qui évoluait ces dernières années au , ne refoulera plus les pelouses. Une émotion pour ses nombreux fans, mais aussi pour l'ensemble de la Maison Blanche, très marquée par le passage de son ex-portier. Florentino Perez, le président du Champion d' , avait ainsi tenu à lui rendre un hommage à la hauteur de sa carrière, par le biais d'une déclaration faite sur les réseaux sociaux du club.

"Rien n'est encore bouclé, mais je suis confiant"

Et visiblement, ce dernier est même allé plus loin. À en croire Iker Casillas, Florentino Perez lui a proposé d'intégrer l'organigramme du club. "Ma relation avec Florentino s'est apaisée après deux ou trois ans et il m'a dit que je vais être ici, au Real Madrid. Aujourd'hui, on discute parce que le Real Madrid est mon chez moi, c'est ma vie. Il y a peu de temps, Florentino m'a appelé pour me faire une offre et quand il s'agit du Real, on discute", a révélé le néo-retraité, dans la revue "Semana".



"J'aimerais pouvoir rester à Porto, mais je dois entreprendre quelque chose de nouveau dans ma carrière. Je dois réfléchir et penser à ce que je veux faire, et où le faire. Je quitte le football sans aucun regret. J'ai tout gagné et je ne risquerais pas ma vie. Rien n'est encore bouclé, mais je suis confiant sur le fait que la nouvelle étape de ma carrière soit au Real Madrid", a ensuite ajouté l'ancienne gloire du club. Il y a fort à parier qu'un retour de San Iker saurait être apprécié par les supporters.