Real Madrid, Hazard s'exprime après son premier but au Real Madrid

Enfin buteur avec le Real Madrid en amical ce mercredi, Eden Hazard s'est exprimé, s'estimant en confiance.

Après cinq matches de pré-saison sans aucun but sous le maillot du , Eden Hazard a été soulagé de pouvoir enfin marquer face au Red Bull Salzburg mercredi, en match amical.

L'ailier belge a inscrit un joli bon but en contre-attaque histoire de faire un peu taire ses détracteurs, l'accusant de ne pas être dans une forme optimale cet été. Alors que l'ancien homme de reconnaît que ce but ne restera pas forcément dans les annales, Hazard pense que cela lui donnera le coup de pouce dont il a besoin pour la campagne madrilène qui se profile.

"Je suis heureux, c’est un match amical, mais notre objectif est d’être prêt pour affronter le Celta [Vigo] », a indiqué Hazard, évoquant le premier match de face au club galicien prévu le 17 août prochain. "Nous savons que c'est une pré-saison mais ce succès améliore notre confiance", a encore indiqué l'ancien lillois après la rencontre.

"Quand tu es sur le terrain, tu veux gagner et, si tu es un attaquant, tu veux marquer." Hazard a également le sentiment que l’équipe semble prête pour la nouvelle saison. "J'attendais ce moment depuis quelques matches et je suis très heureux", a-t-il déclaré.

"Comme je l'ai dit, c'est encore la pré-saison, mais je pense que nous gagnons en énergie et en force. Nous avons dix jours avant le premier match et nous devons nous concentrer et continuer à travailler", a ajouté Hazard.