Real Madrid : Hazard répond aux critiques sur ses blessures

Eden Hazard est déterminé à prouver sa valeur au Real Madrid, lui qui riposte aux allégations selon lesquelles il est toujours blessé.

La star belge a été en proie à des blessures depuis qu'il est arrivé à Santiago Bernabeu en provenance de Chelsea via un transfert de 100 millions d'euros à l'été 2019.

En raison de son manque de temps de jeu et de la volonté de Madrid de signer Kylian Mbappé, Hazard a été considéré comme un actif vendable par les géants espagnols lors de la fenêtre de transfert estivale et a été lié à la Juventus comme un possible remplaçant de Cristiano Ronaldo.

Hazard est cependant resté sur place et espère être à la hauteur des attentes à Madrid.

"J'ai signé avec le Real Madrid pour cinq saisons. Les deux premières n'ont pas été bonnes, les blessures ne m'ont pas aidé, mais il m'en reste encore trois pour prouver ma valeur", a-t-il déclaré à HLN.

"J'espère que ça marchera, j'espère me lever un matin et me sentir bien sur le terrain d'entraînement. Si je ressens de la douleur là-bas, je la traîne aux matchs et je continuerai à en avoir. J'attends ce moment où je pourrai à nouveau montrer ma valeur."

"Le Real Madrid a déjà dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je veux leur donner quelque chose en retour".

Le joueur de 30 ans a acquis la réputation d'un joueur constamment blessé en raison de ses problèmes répétés à Madrid.

Il a été limité à seulement 46 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée en 2019, figurant seulement 14 fois en Liga la saison dernière.

Mais il a souligné que les problèmes de forme physique sont un phénomène nouveau pour lui, car il n'avait pratiquement pas manqué un match pendant ses sept années à Chelsea.

"Les gens pensent que je suis toujours blessé. C'est la vérité. Mais si vous passez en revue ma carrière, il n'y a pas un joueur qui, pendant une période de 10 ans, a joué autant de matchs que moi", a-t-il déclaré.

"Je fais ce que j'ai à faire. Je travaille quotidiennement avec le physio. C'est ce que je fais. Depuis le début de la saison, nous avons fait un excellent travail avec le préparateur physique.

L'article continue ci-dessous

"En ce moment, cela se passe bien, je me sens mieux, mais je ne suis pas encore complètement à 100%. J'espère que nous continuerons comme ça".

Il a ajouté : "Parfois, il a été difficile d'être blessé. Vous voulez jouer et vous êtes au club pour essayer, mais vous avez toujours cette douleur. Ce sont les pires moments."

"Parfois, il est difficile de comprendre, vous faites tout ce que vous devez faire et même cela n'aide pas... alors soudainement vous ne voulez plus rien faire d'autre."