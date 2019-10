Real Madrid, Hazard défendu par Martinez : "Il n'est pas si gros"

Pour le sélectionneur belge Roberto Martinez, Eden Hazard « n'est pas si gros ».

Critiqué dans la redoutable presse madrilène au sujet de sa corpulence et de ses performances depuis l'entame de la saison au , l'international belge Eden Hazard a trouvé en son sélectionneur Roberto Martinez un souitien... de poids.

PSG, Neymar : "Messi aussi est favorisé et ce n'est pas parce qu'il est beau gosse

L'article continue ci-dessous

« Je suis tout d'abord content de revoir Eden dans le groupe. Il est là avec le sourire. Eden Hazard, c'est la classe mondiale : un joueur unique et talentueux, un joueur top professionnellement et qui arrive au plus haut point de sa carrière. Il a déjà remporté des titres. C'est quelqu'un qui soigne son corps. À mes yeux, il n'est pas si gros », a indiqué Martinez en conférence de presse ce jeudi.

Le coach des Diables Rouges a également été sondé sur Thibaut Courtois, qu'il a également défendu : « Quand il est arrivé chez nous, Thibaut avait perdu deux kilos. Il souffrait d'un gros souci intestinal et a donc eu besoin de temps. Il est de retour en forme. »

Pour rappel, la affronte San Marin et le Kazakhstan dans le cadre des qualifications à l' .