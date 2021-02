Real Madrid, Hazard de retour contre l'Atalanta ?

Zinédine Zidane a suggéré qu'Eden Hazard pourrait être opérationnel pour le déplacement à Bergame en Ligue des Champions.

Zinedine Zidane a laissé croire qu'Eden Hazard pourrait revenir à la compétition avant la prochaine rencontre du Real Madrid en Ligue des champions avec Atalanta. L'attaquant belge accélère sa récupération après avoir contracté une énième blessure.

L'international belge, qui a subi une série de pépins physiques depuis son arrivée chez les Blancos en 2019, a retrouvé dernièrement l'infirmerie en raison d'un souci musculaire. Il ne sera pas de la partie en Liga contre Valence dimanche, mais pourrait être prêt à tenir sa place lors du retour de la Coupe d'Europe 24 février.

Hazard opérationnel dès le week-end prochain ?

Pridé de donner des nouvelles de Hazard par les journalistes, Zidane a déclaré : «Il est déjà de retour sur les terrains et va bien. Nous espérons qu'il pourra travailler avec le reste de l'équipe la semaine prochaine.»

Si l'ancien lillois parvient à effectuer une séance d'entraînement complète la semaine prochaine, il y aura alors de bonnes chances pour qu'il soit d'attaque en vue du match contre Real Valladolid. Et dans ce cas, sa présence contre l'Atalanta, le mercredi suivant, sera acquise.

Zidane espère récupérer un maximum de blessés d'ici ce déplacement à Bergame. Concernant les problèmes d'effectif, le technicien français a indiqué : "Ce n'est pas de la malchance. Cela nous inquiète et j'en ai beaucoup parlé. Nous n'aimons pas que nos joueurs ne soient pas disponibles. Nous récupérons Dani Carvajal et Lucas Vazquez et nous voulons récupérer les autres bientôt. "