Real Madrid, Hazard : "C'est vrai, je n'étais pas bon et en surpoids"

L'ailier du Real Madrid s'est confié sur ses performances dans un entretien à L'Equipe.

Eden Hazard admet être arrivé en surpoids au et a évoqué son niveau de performances dans un entretien accordé à l'Equipe.

Eden Hazard : "Le PSG ? Non, jamais"

"Je ne vais pas le cacher. Moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Sinon, je n’ai jamais de vacances. J’avais pris cinq kilos. Je suis du genre à prendre vite et à perdre aussi rapidement si je fais attention. Quand j’avais 18 ans, à , j’étais à 72 ou 73 kg. Après, avec la prise de masse musculaire, c’était 75 kg. Dans un mauvais jour, 77 kg. J’étais monté à 80 kg cet été. J’ai perdu tout ça en dix jours."

Discret dans les médias, Hazard ne voulait pas s'exprimer avant de retrouver un bon niveau de jeu : "Je n’étais pas bon, tout simplement. J’ai dit: commence par bien jouer."

"Les deux premiers mois, dans ce que je proposais, ce n’était pas assez. Je me disais : je peux mieux faire. J’ai vraiment senti un mieux depuis un mois. Je prends le ballon, je dribble, j’accélère et j’essaie de bien faire jouer les autres. Je ne fais pas tout bien mais j’essaie. Les deux premiers mois, je me disais : tu es nouveau, sois simple. Et j’ai essayé de faire trop de passes. Les gens attendaient que je dribble.", a encore ajouté l'ailier belge.