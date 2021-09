Real Madrid : Hazard, Camavinga, Vinicius... Ancelotti fait le point

Présent en conférence de presse à la veille d'un déplacement à Valence, l'entraîneur du Real a fait le point sur la forme actuelle de ses troupes.

Dauphin de l'Atlético de Madrid au début de la 5ème journée de Liga, le Real Madrid a l'occasion de virer en tête. Dimanche, la Maison Blanche se déplace à Mestalla, l'enceinte de Valence, actuel troisième du championnat espagnol. Ce samedi, à la veille de cet affrontement, Carlo Ancelotti, était présent en conférence de presse.



L'entraîneur du Real Madrid a profité de ce rendez-vous face aux médias ibériques pour faire le point sur divers sujets. L'état physique d'Eden Hazard, la forme étincelante de Vinicius ou encore les débuts réussis d'Eduardo Camavinga... Le technicien passé par le Paris Saint-Germain a fait le point à l'aube d'un match déjà décisif.

Dans un premier temps, Carlo Ancelotti s'est montré méfiant à l'égard de Valence, une équipe dont il craint les qualités. "Ce sera un match exigeant car Valence joue bien, ils sont sur une bonne série et sont en confiance. Nous sommes prêts. Ce qui me préoccupe c’est que Valence est une équipe qui joue bien et avec intensité. Nous allons affronter une équipe qui se porte très bien", a prévenu l'expérimenté entraîneur, qui ne sait pas encore s'il pourra compter ou non sur Eden Hazard, incertain.

"Je ne suis pas un magicien"

"Il avait une petite gêne au genou. Hier, ça le gênait encore. Nous verrons ce qu’il en est. Il a amélioré sa condition, mais nous devons être prudents car, en raison de ses blessures dans le passé, le faire jouer deux matchs de suite est peut-être un peu compliqué. Je le sens en confiance et nous espérons tous qu'il retrouvera sa meilleure forme", a informé le coach madrilène, qui pourra toutefois compter sur un Vinicius Junior en grande forme et remarquable de progrès accomplis depuis quelques semaines.





"Au niveau du jeu, je vois un joueur d’une habilité impressionnante en un contre un. Il a bien commencé cette saison, en marquant. Je ne suis pas un magicien, je suis juste un entraîneur qui doit donner aux joueurs la confiance dont ils ont besoin pour exprimer leurs qualités (...) Vinicius a porté l'équipe sur son dos contre Levante. Pour le moment, il est très jeune et il peut soutenir l'équipe grâce à sa qualité. Plus tard, il devra le faire en raison de sa personnalité, de son caractère et de son expérience".

Enfin, Carlo Ancelotti s'est dit surpris par l'intégration express d'Eduardo Camavinga, arrivé en provenance du Stade Rennais lors de l'ultime journée du mercato. "Ça m’a un peu surpris, à vrai dire… Nous connaissons tous ses qualités physiques et techniques, puis il a montré sa personnalité sur le terrain, ce que je ne connaissais pas auparavant. C'est un joueur qui a confiance en ses capacités", a confié l'ancien du Bayern Munich au sujet de celui qui a déjà inscrit un but en deux rencontres avec Madrid.