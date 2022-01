Real Madrid : Haaland ne devrait pas être une option mais une obsession

Le Real Madrid doit poursuivre le recrutement d'Erling Haaland à tout prix. Son arrivée ne doit pas être considérée comme une option pour renforcer l'équipe, comme un ajout supplémentaire en complément de Kylian Mbappé annoncé avec insitance chez les Merengue, mais comme une signature essentielle. Stratégiquement, son arrivée au Real Madrid serait un coup majeur.

Haaland, la surprise du chef

Cela ne veut pas dire que l'arrivée de Kylian Mbappé ne reste pas la priorité. C'est et doit être la seule réalité. Mais avec le Français, un point a été atteint où sa signature ne va plus générer l'excitation que générerait celle d'Erling Halaand. Pour une raison très simple : toutes les rumeurs et informations qui sont sorties depuis le mois d'août indiquent que le joueur va signer au Real Madrid cet été.

C'est pourquoi, si cela se produit, il y aura beaucoup d'excitation chez les supporters du Real Madrid, mais beaucoup moins qu'une telle signature mériterait parce que c'est quelque chose d'attendu depuis plusieurs mois. La nouveauté à ce stade serait qu'il ne signe pas au Real Madrid, ce qui serait un énorme échec pour le club espagnol tant il semble aujourd'hui impossible que cela n'arrive pas.

Un message envoyé à la concurrence

Pour cette raison, l'arrivée d'Erling Haaland serait un coup de tonnerre. Annoncer non seulement que vous signez Mbappé mais que vous faites également venir Haaland le même été ferait monter l'excitation parmi les fans du Real Madrid. Personne dans le monde du football ne pourrait ainsi nier que cette décennie sera dominée du début à la fin par le Real Madrid. En plus, bien sûr, du geste stratégique de laisser les autres grands clubs qui aspirent à acquérir les services du Norvégien sans sa signature.

Un triple coup de maître : de l'excitation en abondance, la meilleure équipe du continent et un énorme coup au moral de tous les autres clubs. Quel que soit le prix à payer pour faire venir les deux joueurs, le Real Madrid ne devrait pas hésiter une seconde. L'investissement à long terme sera plus que justifié et, de plus, le Real Madrid économisera une somme importante d'argent dès cet été.

En plus des départs de Ramos et Varane en 2021, Marcelo, Bale et Isco ne renouvelleront pas leurs contrats, ce qui signifie que Florentino Pérez devra arrêter de payer cinq salaires très importants. Une somme qui, ajoutée à l'importante somme qu'ils comptaient débourser cet été pour Mbappé, devrait suffire à faire venir les deux joueurs à Bernabéu et à leur verser un salaire conforme à leur statut.