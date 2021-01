Real Madrid : Grosse polémique autour de Marcelo et Isco

Isco et Marcelo se seraient mal comportés lors de l'humiliante défaite face à Alcoyano.

Le a subi une autre défaite humiliante en coupe face à Alciyano, équipe de troisième dvision.

Malgré une tête de Militão en première mi-temps, "Los Blancos" n’ont pas réussi à tuer le match et ont permis aux hommes de Vicente Parras de revenir et de les éliminer du tournoi de cette année. Pour Madrid, la défaite a laissé une marque noire contre tous les acteurs - en particulier Zinedine Zidane. L’entraîneur l'a d'ailleurs admis après le match: « C’est moi qui suis responsable ».

Outre l’impression apathique que l’équipe de Zidane a laissé sur le terrain, l’attitude de certains joueurs a même surpris leurs propres coéquipiers.

Plus d'équipes

Le programme sportif espagnol El Chiringuito a montré Zidane sur la ligne de touche ne donnant à ses joueurs aucun conseil après l’égalisation adverse.

L'article continue ci-dessous

Alcoyano avait égalisé à 10 minutes de la fin, mais il n’y avait pas d’instructions ou de mots d’encouragement de la part de l’entraîneur merengue. Le seul joueur à recevoir des conseils de Zidane a été Marcelo - et il n’y avait pas non plus un discours d’encouragement de la part du boss madrilène à ses joueurs après les 15 premières périodes de prolongation.

Madrid avait eu du mal à trouver un moyen de tromper le gardien d’Alcoyano José Juan et ses quatre défenseurs, mais après les 15 premières minutes de prolongation, le seul membre de l’équipe pour qui Zidane avait du temps à consacrer était Karim Benzema, qui avait des pincements à la jambe gauche. Zizou a semblé demander à l’attaquant comment il allait, mais c’était là toute l’ampleur de leur conversation.

Un autre incident qui a été repris par El Chiringuito a été lorsque les caméras ont surpris Marcelo et Isco bavarder et rire à l’étonnement de certains de leurs propres coéquipiers. On a vu les deux hommes parler et rire au début des prolongations. Ni Marcelo ni Isco ont eu les meilleures des saisons et leur performance à Alcoy ainsi que leur attitude a exaspéré les fans.