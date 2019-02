Real Madrid-Gérone | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Après sa victoire à Amsterdam, le Real Madrid accueille Gérone ce dimanche, à midi (12h), pour confirmer son renouveau.

L'ENJEU DU MATCH ?

Dans un club où tout s'embrase un peu plus vite qu'ailleurs, la sérénité est enfin revenue depuis quelques semaines. Santiago Solari, arrivé en mission commando pour redresser la situation du Real Madrid, a progressivement trouvé ses marques à ce poste numéro 1. Cela se traduit par une série très intéressante en Liga, où le Real apparait plus souverain depuis la fin de l'année 2018, comme l'a démontré sa probante victoire dans le derby contre l'Atlético d'Antoine Griezmann il y a une semaine (1-3).

Et cela se traduit, aussi, par un rendement satisfaisant en Ligue des champions, où le Real fait la pluie et le beau temps depuis trois ans. Mercredi, sur la pelouse d'une pimpante équipe de l'Ajax, Ramos et sa bande ont éteint le feu pour décrocher un précieux succès dans leur première manche (1-2). Et une fois de plus, Karim Benzema était dans le coup. Le numéro 9 du Real traverse l'une des périodes les plus fastes de sa carrière, mais il pourrait être laissé au repos pour cette rencontre de championnat. Gérone, dix-septième, ne s'en plaindra pas.

Et puis comment ne pas évoquer l'horaire de ce match classique de Liga ? Une fois de plus, les fans asiatiques du club le plus populaire au monde auront l'occasion de disséquer les actions des Madrilènes puisque cette rencontre se disptera à à douze heures pétantes. Une expérience devenue courante dans les grands championnats européens. La saison passée, c'est un Clasico que les instances avaient programmées à l'heure du repas. Toute autre résultat qu'une victoire serait un échec pour le Real, qui s'est fait chiper sa place de dauphin par l'Atlético et pourrait voir le Barça prendre ses distances, en soirée.

Match Real Madrid vs Gérone Date Dimanche 16 février 2019 Horaire 12h00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Santiago Solari (entraineur du Real Madrid) : "Nous allons tous très bien, c’est un moment très stimulant de la saison et nous sommes unis avec l’objectif clair de gagner. Nous savons que Gérone est une équipe très dangereuse, avec un système très spécifique, qu’elle exécute très bien. Nous aurons besoin de rester concentrés et alertes pendant les 90 minutes qui suivent pour pouvoir dominer les débats et éviter les moments difficiles. On doit se focaliser sur ce qu'on fait nous et attendre aussi de voir ce que fait Barcelone...".

Eusebio (entraineur de Gérone) : "Ce match est une fête bienvenue pour montrer notre orgueil. Toute opportunité d’ajouter des points est bonne pour nous. Nous travaillons avec la bonne mentalité pour profiter du match et tenter d'obtenir des points, sachant également le scénario qui nous attend et la manière dont l'adversaire joue. Ils forment une excellente équipe au bon moment, mais nous aurons des opportunités. Tous les sentiments positifs sont bons à prendre".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur beIN Sports 1 et en streaming sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT FRANCE.

Chaîne TV française Streaming beIN Sports 1 beIN SPORTS CONNECT FRANCE

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Real Madrid Gardiens Navas, Courtois, Altube Défenseurs Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Ordiozola, Reguilon Milieux Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Brahim, Ceballos Attaquants Mariano, Benzema, Vinicius Jr, Lucas Vazquez, Bale

Raphael Varane, qui a manqué le choc contre l'Ajax à cause d'une maladie, ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers vendredi. Il est peu probable qu'il soit aligné ce dimanche. Une hypothèse qui prend également de l'épaisseur ces dernières heures pour Karim Benzema, buteur à Amsterdam mais légèrement touché.



Isco, de son côté, a retrouvé le terrain d’entraînement après avoir eu un problème de dos, mais le Real toujours quelques joueurs à l'infirmerie comme les jeunes Luca Zidane et Marcos Llorente, tous deux forfaits. Solari devrait effectuer une rotation assez importante pour gérer les organismes dans cette période charnière. Lucas Vazquez, Marco Asensio et Marcelo pourraient revenir dans le onze de départ.



Jesus Vallejo était également sur le banc mercredi soir après son retour de blessure et l'Espagnol sera en concurrence avec Nacho pour une place de titulaire aux côtés de Sergio Ramos en défense centrale.

Le onze probable : Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Ceballos, Kroos, Casemiro - Asensio, Benzema (ou Mariano), Vazquez.

Poste Gérone Gardiens Bounou, Iraizoz Défenseurs Alcala, Andzouana, Espinosa, Juanpe, Mojica, Montes, Muniesa, Planas, Ramalho Milieux Aday, Douglas Luiz, Valery Fernandez, Borja Garcia, Serrano, Granell, Pons, Porro, Portu, Roberts Attaquants Timor, Seydou Doumbia, Lozano, Soni, Stuani.

Gérone, de son côté, devra se passer des services du défenseur Bernardo Espinosa, exclu lors de la défaite 2-0 de son équipe à domicile contre Huesca le week-end dernier et donc suspendu pour ce match de gala. L'adversaire des Merengue compte également une belle pléaide de blessés puisque Aday, Mijoca, Doumbia ou encore Muniesa sont tous à l'infirmerie.

En revanche, les retours de Lozano et Douglas Luiz sont attendus même si les deux joueurs ne seront peut-être pas titulaires. Tous les projecteurs seront évidemment braqués sur Cristhian Stuani, le buteur international uruguayen de cette équipe catalane, qui était annoncé au Barça cet hiver.

Compo probable : Bounou - R. Garcia, Juanpe, Ramalho - Valery, Pons, A Garcia, Porro - Portu, Stuani, Lozano.