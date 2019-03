Real Madrid, Gignac : "Zidane va remettre de l'ordre dans le vestiaire"

Dans sa chronique pour Telefoot, André-Pierre Gignac a salué le retour de Zizou au Real Madrid.

Après Didier Deschamps, André-Pierre Gignac s'est lui aussi exprimé au micro de Téléfoot, évoquant divers sujets comme la forme de l'équipe de , l'attaque des Bleus ou encore le retour de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole.

Son coup de coeur :

"Mon coup de coeur : la passe de Paul Pogba pour Antoine Griezmann et cette volée en première intention. La précision de la passe, ce petit piqué au dessus de la défense, c'est un geste exceptionnel, un geste que j'adore. La reprise en première intention d'Antoine est aussi magnifique. Magnifique but pour débuter une très belle première mi temps de nos Bleus. Un match totalement maîtrisé et une très belle victoire."

"On a la meilleure attaque du monde"

"Je pense qu'on a la meilleure attaque du monde. Antoine a un niveau époustouflant depuis des années en Equipe de France et en club. Kylian une grosse saison en club et hier encore un but. Olivier encore présent. Il est critiqué mais il est là. Je suis très content pour lui, il mérité. C'est un bosseur, un joueur d'équipe. Et dans la surface, c'est un monstre."

Zidane de retour au Real

"Zidane revient au , neuf mois après son départ. Je pense que c'est une bonne décision, il va remettre un peu les choses dans l'ordre dans le vestiaire. Je suis très heureux d'apprendre cette nouvelle, Zizou je t'aime, tu es la meilleur. Tout simplement.

Son message à Didier Deschamps

Salut coach, c'est DD, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous féliciter pour cette magnifique Coupe du Monde. merci de la part de tous les footballeurs français, merci de la part de tous les français. Je tenais à vous féliciter et j'espère vous revoir bientôt.