Real Madrid : Genesio approuve le choix d'Eduardo Camavinga

L'entraîneur du Stade Rennais a commenté le choix de l'international français de rejoindre le Real Madrid cet été.

Eduardo Camavinga vit un rêve éveillé. En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin 2022, l'international français, qui n'avait toujours pas prolongé, a finalement quitté le cocon rennais en fin de mercato estival. Le milieu de terrain français a décidé de faire le grand saut et de rejoindre le Real Madrid contre une somme qui serait d'environ 30 millions d'euros, avec dix millions d'euros de bonus en plus. Eduardo Camavinga va laisser un vide à Rennes mais un énorme défi l'attend désormais.

Après une ascension fulgurante il y a deux ans avec son club formateur, Eduardo Camavinga a été plus en difficulté, à l'image de son équipe, la saison dernière. En ce début de saison, l'international français réalisait des performances en demi-teinte en club mais a été étincelant avec les espoirs, quelques jours après l'officialisation de son arrivée au Real Madrid. Dans une interview accordée à L'Equipe, Bruno Genesio a commenté le départ d'Eduardo Camavinga et est heureux pour lui.

"Il est là où il mérite d'être. À lui, maintenant, de se donner tous les moyens en ne pensant qu'au rectangle vert et à tout ce qu'il doit mettre en place pour s'imposer là-bas. Je lui ai souvent dit qu'il n'avait pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Il y a eu un contexte particulier qui a fait qu'il était plus en difficulté par moments. Mais il a le talent, c'est quelqu'un qui est travailleur, à l'écoute. Donc, il a tout pour réussir ", a analysé Bruno Génésio

"Ici c'était devenu difficile pour lui. C'était difficile pour nous aussi de le voir comme ça parce qu'on avait tous envie qu'il soit bien. Et, à mon avis, il n'était pas bien. La meilleure solution aurait été qu'il reste encore un an, qu'il prolonge. Mais avec le recul, je pense que pour lui, c'est une bonne chose qu'il parte à l'étranger ", a ajouté l'entraîneur du Stade Rennais, toutefois heureux que son ancien milieu de terrain ait choisi d'exporter ses talents à l'étranger.

"Je suis plus heureux qu'il aille à l'étranger qu'au PSG ? Non, mais parfois, quitter son environnement très proche, son club formateur, sa zone de confort, c'est bien. Et ça ramène les qualités grâce auxquelles il a joué si tôt et qu'il avait un petit peu perdues ces derniers temps" , a conclu l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Eduardo Camavinga va désormais devoir retrouver son modjo du côté du Real Madrid pour se faire une place dans une équipe remplie de stars.

Le milieu de terrain de 18 ans aura fort à faire pour obtenir une place dans le onze de départ de Carlo Ancelotti étant donné la forte concurrence au milieu de terrain avec des joueurs confirmés comme Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro ou des joueurs déjà bien en place comme Federico Valverde. Avec l'enchaînement des matches et l'investissement placé en lui, Eduardo Camavinga aura forcément sa chance et ce sera à lui de la saisir.