Real Madrid, Gareth Bale n'a pas reparlé à Zinedine Zidane : "Je ne dirais pas que nous étions meilleurs amis"

L'ailier gallois du Real Madrid ne garde pas un très bon souvenir de ses années sous les ordres de Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane a peu de détracteurs dans le monde du football. Ballon d'Or et champion du monde lors de sa carrière en tant que joueur, le Français est devenu un entraîneur de renom en réalisant deux saisons et demi fantastique au Real Madrid, club dont il a défendu les couleurs en tant que joueur. L'ancien numéro dix a mené les Merengue à trois titres consécutifs en Ligue des champions en amassant une Liga au passage.

Néanmoins, Zinedine Zidane n'a pas pu nouer des liens privilégiés avec chaque joueur du vestiaire du Real Madrid. Si Cristiano Ronaldo a souvent vanté les mérites de son entraîneur français, l'autre star de l'attaque merengue, Gareth Bale n'a jamais été aussi dithyrambique. Dans une interview accordée à Four Four Two, l'international gallois s’est penché un peu plus en détail sur ses rapports avec Zinedine Zidane.

"Je méritais de débuter la finale"

"Son départ ? Il ne m'en a pas parlé. Je ne lui ai toujours pas parlé depuis. Notre relation était bonne. Je ne dirais pas que nous étions meilleurs amis, c’était juste une relation professionnelle normale. J’étais vraiment frustré de ne pas commencer. J'avais assez bien joué avant, j'ai marqué cinq buts lors de mes quatre derniers matches de championnat de la saison et je me suis dit que je méritais d'être aligné dès le début" a indiqué Gareth Bale.

"J'avais désespérément envie d’aller sur ce terrain. Quand j'ai couru, j'étais encore un peu en colère, et c'est probablement pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. J'ai regardé le but à plusieurs reprises. Je ne pensais pas à prouver quelque chose, je voulais le faire pour moi et pour l'équipe. Si vous jouez une finale, vous voulez rentrer à la maison avec le trophée, peu importe ce qui arrive. Si cela voulait dire attendre les 30 dernières minutes, qu’il en soit ainsi", a ajouté l'international gallois.

Avec les départs de Zinedine Zidane qui le laissait souvent sur le banc et de Cristiano Ronaldo qui lui volait la vedette, Gareth Bale était attendu cette saison comme la grande star du Real Madrid, mais le Gallois ne répond pas aux attentes. La faute encore une fois à des pépins physiques l'empêchant d'avoir une continuité. Avec le printemps européen qui arrive à grands pas, Gareth Bale va devoir prouver qu'il peut mener ce Real Madrid vers les sommets.